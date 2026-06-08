Mazda3 si aggiorna con il model year 2027. Aumenta la dotazione e la sicurezza, arriva l'allestimento Homura Plus

La Mazda3 si aggiorna con il model year 2027, che arricchisce la compatta della casa di Hiroshima attraverso una serie di aggiornamenti che ne innalzano il livello di sicurezza. Questa vettura premium che si basa sulla piattaforma Skyactiv Vehicle Architecture, una struttura leggera e altamente rigida, con una messa a punto del telaio pensato per ottenere un comportamento dinamico e prevedibile, ma allo stesso tempo confortevole, grazie lavoro svolto sulla riduzione di rumore, enfatizza il suo design con la nuova colorazione Aero Grey.

Mentre l'abitacolo è stato evoluto e impreziosito con le nuove finiture Gunmetal sulle versioni di fascia alta, che ne incrementano la qualità percepita. Le novità più importanti del MY27 però, riguardano i miglioramenti dei sistemi di sicurezza i-Activsense. Nello specifico, il sistema Driver Monitor diventa di serie su tutti gli allestimenti; inoltre, sono stati inoltre aggiornati i fari a LED adattivi con una distribuzione della luce più efficace e nuove funzionalità che migliorano la visibilità nelle ore notturne.

La gamma si articola nelle varianti Prime Line, Centre Line, Centre Line con Design Package, Exclusive Line, Takumi e Homura. Ma adesso, a questi allestimenti, solo in abbinamento alla carrozzeria Hatchback, si aggiunge la variante Homura Plus, che si posiziona al vertice dell'offerta insieme alla versione Takumi, e sfoggia una dotazione particolarmente ricca, che annovera anche i fari Matrix LED con firma luminosa dedicata, il monitor a 360°, i sedili in pelle nera regolabili elettricamente e riscaldabili, l'impianto audio Bose con 12 altoparlanti e le finiture interne Gunmetal.

Non cambia l'offerta relativa alle motorizzazioni, che rimangono l'e-Skyactiv G da 140 CV con cambio manuale o automatico a 6 marce e l'e-Skyactiv X da 186 CV, anch'esso disponibile sia con trasmissione manuale o automatica a 6 marce, mentre la trazione integrale è appannaggio solamente della variante Hatchback equipaggiata con motore e-Skyactiv X e cambio automatico. La carrozzeria berlina a 4 porte, invece, comporta un sovrapprezzo di 1.500 euro. Il listino parte dai 28.250 euro della versione Prime Line ed arriva ai 41.500 euro della Takumi e-Skyactiv X 186 CV AWD dotata di cambio automatico.

In occasione del lancio, la nuova Mazda3 MY2027 beneficia, fino al 30 giugno, di un'offerta dedicata attraverso la quale, avendo una vettura da dare in permuta o da rottamare ed aderendo al finanziamento Mazda Advantage, la Mazda3 5 porte 2.5L e-Skyactiv G da 140 CV nell'allestimento Prime Line raggiunge un prezzo di partenza di 25.200 euro, inferiore di 3050 euro rispetto a quello di listino. Inoltre, la casa di Hiroshima offre la possibilità di accedere alla gamma con una rata che parte da 199 euro al mese e, per i clienti titolari di partita IVA, il prezzo promozionale scende a 24.700 euro.