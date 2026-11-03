Mazda 6e 2027, con la nuova batteria arriva a 560 km di autonomia. La ricarica in DC tocca a 200 kW

Frutto di una partnership con Changan, la Mazda 6e 2027 è stata aggiornata con interventi mirati a migliorare sia le prestazioni del powertrain elettrico che altri aspetti della vettura: dai sistemi di assistenza alla guida all'interfaccia utente. Esteticamente mantiene un frontale subito identificabile attraverso la calandra luminosa, con una luce dinamica che comunica anche lo stato di ricarica della batteria. La vista laterale affilata è completata da una coda compatta che le conferisce le proporzioni di una berlina pur avendo la versatilità di una fastback a cinque porte.

Infatti, vanta un pratico portellone e una capacità di carico è di 466 litri, che può raggiungere i 1.074 litri, abbattendo i sedili posteriori, mentre davanti troviamo un vano anteriore da 72 litri. Con il Model Year 2027 sulla Mazda 6e arriva anche nuovo allestimento Homura Plus che presenta sui paraurti anteriore e posteriore e sulle minigonne laterali elementi di colore nero che sostituiscono quelli cromati. Tra i colori disponibili, debutta anche l'Aero Grey, già disponibile sulla roadster MX-5.

L'abitacolo, oltre all'head-up display che, in modalità neve, trasforma in blu gli elementi normalmente visualizzati in bianco, migliorandone la leggibilità nei contesti invernali più luminosi, offre un display da 10,2 pollici per il quadro strumenti digitale ed uno schermo touchscreen da 14,6 pollici per l'infotainment, che dispone di un'interfaccia evoluta con tanto di riconoscimento vocale e controllo gestuale per alcune funzioni come la gestione del sistema audio Sony dotato di 14 altoparlanti.

Non manca un altro display touch dedicato ai passeggeri posteriori per regolare la climatizzazione, azionare la tendina parasole elettrica o modificare la posizione del sedile anteriore lato passeggero. Sotto le forme affilate ed eleganti, la Mazda6e 2027 nasconde un nuovo, unico, gruppo propulsore elettrico, alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 78 kWh, che eroga 258 CV e 290 Nm e sostituisce le due precedenti configurazioni.

Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 7,3 secondi, tre decimi in meno rispetto al modello precedente con batteria 68,8 kWh e dalla medesima potenza, mentre l'autonomia, che arriva fino a 560 km nel ciclo WLTP, è superiore a quella della variante Long Range con accumulatore da 80 kWh, che era presente in gamma fino all'aggiornamento attuale. Invariata la velocità massima, che rimane limitata elettronicamente a 175 km/h, mentre la ricarica in corrente continua accetta fino a 200 kW di potenza e consente di passare dal 10% all'80% della carica in 24 minuti: un tempo in cui la Mazda 6e 2027 può recuperare fino a 392 km di autonomia.

Più pronta nella risposta all'acceleratore, che è stata ricalibrata, forte di una taratura delle sospensioni rivista, alla stregua del servosterzo elettrico, e di un cruising and traffic support (CTS) potenziato, che agisce fino a 160 km/h ed è più in linea con un'assistenza alla guida idonea alle situazioni tipiche della guida europea, la berlina della casa di Hiroshima nella variante 2027 arriverà nelle concessionarie europee in questo mese. Il listino parte dai 43.650 euro della versione Takumi, mentre sia la variante Takumi Plus che l'allestimento Homura Plus hanno un costo di 45.300 euro, promozioni escluse.