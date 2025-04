Mazda 6e, il ritorno dell’iconica berlina giapponese rivive in chiave elettrica

La nuova sfida di Mazda parte esattamente dove, fino a poco meno di due anni fa, sfrecciavano le monoposto di Formula E. Forse, anche alla luce di questo motivo, il quartiere capitolino dell’EUR è stato scelto per svelare, in Italia, la Mazda 6e. Più di una semplice berlina, la vettura segna l’ingresso della Casa di Hiroshima nel mondo dell’elettrico. Come da tradizione, il marchio giapponese lo fa mantenendo appieno la sua coerenza stilistica e tecnica. Un’auto in grado di mostrare l’anima e la tradizione Mazda accompagnandola verso la nuova sfida della mobilità elettrica.

La nuova Mazda 6e si presenta come un manifesto stilistico ed evolutivo del linguaggio “Kodo design”, reinterpretato alla luce delle nuove esigenze aerodinamiche e delle tecnologie legate alla mobilità elettrica. Le proporzioni sono da vera ammiraglia: 4,92 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,48 di altezza, con una silhouette filante e una linea di cintura alta che conferisce un aspetto sportivo e dinamico. Il colpo d’occhio è immediatamente familiare: nonostante l’evoluzione radicale sotto il cofano, l’identità Mazda rimane forte e riconoscibile.

Sul frontale domina una calandra importante, animata da un’illuminazione LED dinamica che non solo accoglie il guidatore all’apertura della vettura, ma indica anche lo stato di carica della batteria quando l’auto è collegata alla presa. I fari, sottili e verticali, accentuano la tensione visiva della parte anteriore, mentre le fiancate mostrano un gioco raffinato di volumi concavi e convessi. Le maniglie a scomparsa e i cerchi da 19” ottimizzati per l’efficienza aerodinamica confermano l’attenzione per i dettagli.

Particolarmente interessante il posteriore, dove spicca uno spoiler attivo retrattile che si alza automaticamente oltre i 90 km/h migliorando, così, stabilità e tenuta di strada. La firma luminosa, affidata a una striscia LED a tutta larghezza con i caratteristici quattro cerchi, è un tributo discreto ma efficace alla tradizione stilistica del marchio.

Se l’esterno trasmette dinamismo, gli interni della Mazda 6e raccontano una storia di equilibrio e raffinatezza. Il concetto giapponese del “MA”, che valorizza gli spazi vuoti e la luce, si traduce in un abitacolo arioso e ben illuminato, anche grazie all’ampio tetto panoramico. I materiali utilizzati, come la pelle e il legno naturale, restituiscono una sensazione gradevole sia al tatto che alla vista, mentre la tecnologia si inserisce con discrezione ma con grande efficacia.

La plancia è dominata da un display centrale da 14,6” completamente touch e privo di comandi fisici, fatta eccezione per i tasti sulle razze del volante. Il sistema di infotainment è studiato per garantire la massima semplicità di utilizzo oltre ad essere controllabile sia tramite comandi vocali che gestuali, a sottolineare l’approccio hi-tech del modello. Dietro al volante, il conducente può contare su un cruscotto digitale da 10,2” e su un head-up display a realtà aumentata che proietta informazioni direttamente sul parabrezza con un display virtuale da ben 50”.

Considerando il passo di 2,89 metri, a bordo non manca il comfort anche per i passeggeri posteriori, che dispongono di uno schermo, anch’esso touch, dedicato per la regolazione del climatizzatore. Non manca un ampio tetto panoramico per riempire di luce l’intero abitacolo. Infine la capacità del bagagliaio parte da 465 litri e arriva fino a 1.074 litri con i sedili posteriori abbattuti, a cui si aggiunge un frunk anteriore da 72 litri.

Mazda ha scelto di lanciare la 6e in due configurazioni esclusivamente elettriche, frutto della collaborazione con la cinese Changan, punto di riferimento nella progettazione di vetture a elettroni. Entrambe le versioni condividono la trazione posteriore, ma si differenziano per capacità della batteria e prestazioni.

La variante standard, e-Skyactiv EV, monta un motore da 190 kW (258 Cv) e 320 Nm di coppia, per un'accelerazione 0-100 km/h in 7,6 secondi e una velocità massima autolimitata a 175 km/h. La batteria LFP da 68,8 kWh garantisce un’autonomia di 479 km e supporta la ricarica rapida fino a 165 kW, con un tempo di circa 15 minuti per passare dal 30 all’80% di carica. Stando ai dati dichiarati dalla Casa, la Mazda 6e garantisce un consumo di 16,6 kWh per percorrere 100 km.

La seconda configurazione, e-Skyactiv EV Long Range, è equipaggiata con una batteria NCM da 80 kWh per un’autonomia fino a 552 km. In questo caso, la potenza scende a 180 kW (245 Cv), con un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 7,8 secondi e una velocità massima di 175 km/h. La ricarica rapida avviene a 95 kW, per un tempo stimato di 35 minuti dal 30 all’80%. Questa versione assicura un consumo combinato, nel ciclo WLTP, di 16,5 kWh per percorrere 100 km.

Entrambe le versioni supportano anche la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, e offrono una gestione intelligente tramite sei modalità di utilizzo, tra cui la pratica “Leaving Mode”, che mantiene stabile la temperatura interna mentre il conducente è temporaneamente assente, e la modalità “Car Wash”, pensata per proteggere le parti mobili dell’auto durante il lavaggio.

Mazda ha messo in campo tutta la sua competenza per rendere la 6e non solo una vettura comoda e ben rifinita, ma anche piacevole da guidare. Il baricentro basso, la distribuzione dei pesi 50:50 tra i due assi e uno schema sospensivo composto da MacPherson all’anteriore e Multilink al posteriore permettono una guida precisa, anche considerando la massa di circa 1.970 kg. Lo sterzo progressivo assicura maneggevolezza e reattività, rendendo l’esperienza di guida coinvolgente e sicura.

Sul fronte sicurezza, la Mazda 6e è all’avanguardia disponendo di: 9 airbag, assistenza alla frenata intelligente, sistema di mantenimento della corsia, allerta pericolo in retromarcia, radar e telecamere completano un pacchetto ADAS che punta a raggiungere le 5 stelle Euro NCAP. Il monitoraggio degli occupanti copre, inoltre, anche i sedili posteriori garantendo massima protezione per tutti gli occupanti.

La nuova Mazda 6e arriverà nelle concessionarie nel corso dell’estate, con un prezzo d’attacco di 43.850 Euro per la variante da 258 Cv, mentre la long range verrà offerta a partire da 45.450 Euro. Inoltre, fino al 30 giugno, si potrà usufruire di un Welcome Pack con 3.000 Euro di bonus oltre ad una carta prepagata, di pari importo, da utilizzare per le ricariche.