Mazda CX-30 2027, il Suv compatto si aggiorna con tecnologie di sicurezza evolute e nuovi allestimenti

La Mazda CX-30 si rinnova in vista del 2027 con una serie di interventi che interessano l'equipaggiamento, le tecnologie di sicurezza e le possibilità di personalizzazione. Sul fronte dei prezzi, la CX-30 2027 parte da 24.950 euro e per il lancio è prevista una promozione valida fino al 31 dicembre 2026. Il suv compatto della casa giapponese, sul mercato dal 2019, mantiene le caratteristiche che ne hanno definito l'identità, puntando su dimensioni contenute, versatilità e attenzione al piacere di guida. Le novità principali riguardano l'introduzione delle versioni Makoto e Homura Plus, che affiancano gli allestimenti Advantage e Homura, offrendo combinazioni differenti di stile e contenuti. Inoltre, l'aggiornamento coinvolge i sistemi di assistenza alla guida, la connettività e la gamma dei colori esterni, mentre la scelta dei motori rimane invariata.

La nuova Homura Plus si posiziona al vertice della gamma e comprende fari a matrice di Led, sedili anteriori in pelle con regolazione elettrica e ventilazione, impianto audio Bose a 12 altoparlanti e telecamere con visuale panoramica a 360 gradi. La Makoto, invece, si caratterizza invece per un abitacolo dai toni chiari, rivestimenti in similpelle e tessuto denim grigio, dettagli esterni neri e volante e parabrezza riscaldabili. Sul fronte della sicurezza, il sistema i-Activsense beneficia di un aggiornamento dello Smart Brake Support, ora in grado di rilevare anche i motocicli e di offrire un supporto aggiuntivo in alcune situazioni agli incroci. Rivisti anche i fari adattivi a Led per migliorare la visibilità notturna e limitare l'abbagliamento.

La carrozzeria conserva il linguaggio stilistico Kodo, arricchito dalle nuove tinte Aero Grey e Zinc Green, disponibile da gennaio 2027. All'interno dell'abitacolo trovano spazio un display centrale da 10,25 pollici, Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Alexa e le funzionalità da remoto dell'app MyMazda. La gamma motori conferma le unità mild hybrid e-Skyactiv G da 140 CV ed e-Skyactiv X da 186 CV, con trazione anteriore o integrale i-Activ AWD e cambi manuali o automatici a sei rapporti.