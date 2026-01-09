Mazda CX-6e, debutta al Salone di Bruxelles il secondo Suv elettrico del marchio giapponese

Caratterizzata da un design audace e distintivo, Mazda presenta al Salone di Bruxelles CX-6e, il secondo suv elettrico della gamma del marchio di Hiroshima, da noi visto in anteprima a Francoforte durante un evento riservato alla stampa internazionale, che garantisce oltre 480 chilometri di autonomia dichiarata. Il prezzo di listino parte da 46.750 euro e le prime consegne sono fissate per la prossima estate. Prodotto in Cina, il suv medio giapponese mostra dimensioni importanti: lungo 4.850, largo 1.935, alto 1.620 mm e con un passo di 2.902. La capacità di carico passa da un minimo di 468 litri a un massimo di 1.434 litri a cui si aggiunge un funk sotto al cofano da 80 litri utile per riporre i cavi di ricarica. Distintivo il design, che riprende la filosofia del Kodo, dove vengono mostrate linee semplici ed essenziali ma in grado di garantire, nel complesso della vettura, uno stile essenziale, robusto ed elegante.

Per la personalizzazione della carrozzeria, sono sette le tinte e spicca il nuovo Nightfall Violet, la tonalità scelta per il lancio che si distingue per passare dalla lucentezza viola a ombre quasi nere a seconda della luce. Spiccano poi i cerchi in lega con dimensioni da 19 fino a 21 pollici, a seconda dell'allestimento (Takumi e Takumi Plus) come a richiesta sono gli specchietti digitali e pinna di squalo mentre di serie è il tetto panoramico da 1,05 m2. All'interno dell'abitacolo notiamo un'elevata spaziosità ma anche una vera rivoluzione data dall'assenza del cruscotto a favore dell'head-up display, una scelta poco comune ma voluta per ampliare la visuale del conducente. Non mancano però i display, anzi. Mazda introduce un nuovo touchscreen da 26 pollici, una dimensione mai vista prima su un'auto del marchio, che si sviluppa fino al lato passeggero. Disponibili i protocolli Apple CarPlay e Android Auto wireless che permettono di accedere alle app e ai contenuti multimediali direttamente dallo schermo del veicolo.

Il cuore della vettura è rappresentato da una batteria LFP (litio ferro fosfato) da 78 kWh a ricarica rapida, che offre fino a 484 km di autonomia con una singola ricarica (ciclo di omologazione Wltp) che alimenta il motore elettrico posteriore da 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 7,9 secondi e la velocità massima è di 185 km/h. Per quanto riguarda la ricarica, la velocità massima in corrente continua è di 195 kW, che si traduce in un tempo di ricarica dal 10 all'80% di 24 minuti. Il caricabatterie di bordo supporta anche la ricarica in corrente alternata trifase da 11 kW tramite connettori di tipo 2 per la ricarica domestica.