Mazda CX-80: la nuova ammiraglia della Casa giapponese è un Suv che offre spazio e fino a sette posti

ROMA – È iniziato dalla Città Eterna il tour estivo che vedrà la nuova Mazda CX-80 in giro per l’Italia. Partendo dallo Store Mazda Automotor di via Salaria, saranno dieci le tappa lungo tutta la nostra penisola in cui il nuovo SUV giapponese sarà l’assoluto protagonista. Un’occasione unica per poter ammirare da vicino la nuova ammiraglia a ruote alte con cui la Casa di Hiroshima intende insidiare un mercato in cui dominano i brand tedeschi. La CX-80 è infatti un SUV premium che offre tanto spazio a bordo, accogliendo fino a sette persone, elevata tecnologia e una grande cura nei dettagli.

Secondo modello a rientrare nel gruppo Large Product di Mazda, la CX-80 nasce sullo stesso pianale utilizzato dalla CX-60. Tuttavia presenta dimensioni più generose a favore di un maggior spazio interno. Lunga 4,99 metri, larga 1,89 e alta 1,71 metri, la Mazda ha un passo (distanza tra la ruota anteriore e quella posteriore) di 3,12 metri a tutto vantaggio dell’abitabilità interna, infatti è la vettura più spaziosa mai realizzata dal marchio giapponese.

Nonostante le sue imponenti dimensioni, la CX-80 presenta forme ben armonizzate, sottolineate dall’inedita colorazione Artisan Red, restando fedele al Kodo Design. Linee pulite ed eleganti sono alla base di uno stile minimalista e privo di fronzoli, ciò si traduce in un carattere forte e identitario da qualsiasi angolazione la si osservi. Partendo proprio dal frontale, muscoloso e scolpito, si può notare il forte carattere della vettura. Dalla generosa calandra cromata si collegano i fari LED e le nervature del cofano. Nella vista laterale si nota come l’abitacolo sia stato arretrato e, assieme alla forte inclinazione del parabrezza, fa trasparire l’animo sportivo della CX-80.

Osservando il profilo si notano le fiancate scolpite e una linea di cintura alta, alleggerita visivamente dalle cornici cromate delle vetrature. A donare dinamismo ci pensano anche le barre, sempre cromate, sul tetto e gli imponenti cerchi da 20” in due tonalità. Infine al posteriore si può osservare una coda discendente, ad enfatizzare il dinamismo della vettura, e le luci a sviluppo orizzontale che convergono verso il logo Mazda. A sottolineare la pulizia del design l’assenza di un terminale di scarico a vista.

Considerando le dimensioni esterne, lo spazio a bordo non manca. Anche all’interno dell’abitacolo viene ripreso il Kodo Design con forme lineari quanto funzionali. Accuratamente studiata, la posizione di guida offre un’ottima ergonomia, mentre al centro della plancia troviamo uno schermo da circa 12” per gestire l’infotainment che presenta nuove funzioni tra cui l’utilizzo dell’assistente vocale Alexa, un nuovo sistema di navigazione oltre alla connettività con gli smartphone. Nel corposo pacchetto degli ADAS non manca la possibilità di osservare la vettura a 360° sullo schermo per facilitare le manovre anche in spazi più angusti.

Per quanto riguarda la seconda fila si può scegliere tra due diverse configurazioni. Optando per due posti con un tunnel centrale, quest’ultimo dotato di portaoggetti e prese di ricariche extra, o la classica configurazione a tre posti. Infine la terza fila offre due comode sedute che, richiuse, scompaiono all’interno del pavimento del bagagliaio. A tal proposito la capacità di carico passa da 258 litri, con la configurazione a sette posti, a 566-687 litri con l’ultima fila richiusa, fino a 1.971 litri con seconda e terza fila abbattuta.

La cura nei dettagli e nell’assemblaggio dei materiali è sicuramente uno dei punti forti di Mazda che per la CX-80 offre nei due allestimenti più esclusivi ulteriori elementi di pregio. Nella versione Takumi i rivestimenti sono in pelle Nappa bianca e legno d’acero, mentre nella più sportiva Homura si predilige il nero con finiture in metallo. Infine, oltre all’impianto audio Mazda Harmonic Acoustic di base, si può optare anche per il sistema Bose.

Due le motorizzazioni che equipaggiano la Mazda CX-80 entrambe supportate dalla trazione integrale e da una trasmissione automatica a 8 rapporti. La e-Skyactiv PHEV vede il 2.5 litri benzina 4 cilindri abbinato a un motore elettrico da 129 kW, supportato da una batteria agli ioni di litio da 17,8 kWh, per una potenza complessiva di 327 CV e 500 Nm di coppia. Ciò si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e una velocità massima di 195 km/h. Tale configurazione offre un’autonomia di circa 50 km sfruttando la sola spinta elettrica.

L’altra motorizzazione è la e-Skyactive D. Il 6 cilindri in linea diesel da 3.3 litri è equipaggiato con il sistema mild hybird boost da 48 Volt. Capace di una potenza di 249 CV, in questo caso la CX-80 può coprire lo scatto 0-100 km/h in 8,4 secondi oltre a una velocità massima di 219 km/h. Interessanti anche i consumi che, considerata la mole di circa 2,2 tonnellate, si attestano sui 5,7 litri per percorrere 100 km.

Come nella tradizione Mazda, anche la parte dinamica della vettura è stata accuratamente studiata. La CX-80 presenta sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori multilink per garantire un elevato livello di comfort di marcia senza disegnare una guida più sportiva.

Già ordinabile, la Mazda CX-80 sarà disponibile dal prossimo ottobre con prezzi che partiranno da 61.235 Euro fino ad arrivare a circa 74.000 Euro per la versione top di gamma. In occasione della presentazione, e fino al 30 settembre, sarà possibile preordinare la vettura usufruendo della speciale offerta “Welcome Pack” che comprende fino a 5.000 Euro di vantaggi in caso di permuta o rottamazione.