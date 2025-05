CX-80 Phev, il suv sette posti elegante e ricaricabile firmato Mazda

Dimensioni importanti, interni eleganti e spaziosi e una motorizzazione che permette di viaggiare anche in modalità 100% elettrica. Sono queste le caratteristiche di Mazda CX-80, il maxi-suv sette posti protagonista della prova di Ansa Motori che vanta un prezzo di listino che parte da 72.485 euro. Nato per sfidare i marchi premium, Mazda CX-80 è il secondo modello, dopo CX-60, ad appartenere alla linea prodotto Mazda di grandi dimensioni (Large Product), caratterizzati dall'architettura scalabile Skyactiv Multi-Solution a disposizione longitudinale, disponibile per il mercato europeo. Le dimensioni del suv sono importanti già ad occhio: lungo quasi 5m, 4.995 mm per l'esattezza, largo 1.890 mm, alto 1.710 mm e con un passo di 3.120 mm. Il bagagliaio ha una capacità minima di 258 litri e può raggiungere un massimo di 1.971 litri.

La maestosità delle dimensioni trovano un buon connubio con lo stile elegante e scolpito del Kodo Design, come il frontale e le cornici dei finestrini che donano una forma possente e dinamica. Inoltre, l'impronta su strada è data, tra l'altro, anche dagli ampi cerchi in allumino con dimensioni fino a 20 pollici. Sulla versione provata spicca per la nuova tinta Artisan Red, che dona eleganza e robustezza alla vettura, riprendendo le sue caratteristiche intrinseche. All'interno dell'abitacolo, il suv sette posti offre ampio spazio per i passeggeri per un elevato comfort di bordo e una notevole qualità nella scelta dei materiali, come nell'allestimento Takumi Plus, quello da noi provato, che propone rivestimenti in pelle Nappa bianca, finitura in legno d'acero e «cuciture appese» giapponesi rendendo l'abbiente accogliente ed elegante. L'abitacolo, oltre che essere spazioso, è anche luminoso, grazie alla presenza del tetto panoramico apribile elettricamente, già di serie sulla versione Takumi Plus provata.

Nel complesso, gli allestimenti disponibili sono i seguenti: Exclusive-line, Homura, Homura Plus, Takumi e Takumi Plus. A bordo non mancano schermi di ultima generazione, come la strumentazione digital da 12,3 pollici con head-up display e il touch centrale da 12,3 pollici con assistente vocale di bordo Alexa e connessione wireless per i sistemi operativi Apple Car Play e Android Auto. La dotazione è risultato completa sia per un uso quotidiano che per lunghi viaggi. Il cuore della vettura è il motore Skyactiv-G 2.5 litri, quattro cilindri benzina a iniezione diretta da 191 CV (141 kW), abbinato a un motore elettrico da 175 CV (129 kW) con coppia massima di 270 Nm alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 17,8 kWh. La potenza totale di sistema della Mazda CX-80 e-Skyactiv PHEV è di 327 CV (241 kW) e 500 Nm di coppia.

Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 6,8 secondi, un buon risultato trattandosi di un SUV con un peso di oltre 2100 kg che comunque grazie anche al supporto elettrico sa essere scattante. La velocità massima è di 195 km/h. Guardando ai consumi, Mazda dichiara 1,6 l/100 km, ma quando si scarica la batteria raggiunge anche gli 8l/100 km, un dato non troppo alto alla luce dell'elevato peso del veicolo. In modalità elettrica, invece, XC-80 vanta un'autonomia di circa 60 chilometri. Mentre le emissioni di CO2 nel ciclo misto sono comprese tra i 35 e i 36 g/km. Mazda CX-80 PHEV è proposta con cambio automatico a otto rapporti abbinato al sistema Mazda di trazione integrale i-Activ All-Wheel Drive (AWD), entrambi già di serie.