Mazda, guida l’originalità: debutta un cuore inedito. Nella CX-30 e la 3 un 2.5 litri da 140 cv che riduce consumi ed emessioni

Se la bellezza è davvero la somma di tutte le parti che la compongono, ovvero l’armonia tra la forma e il contenuto, tra l’esterno e l’interno come scriveva Tolstoj, non si poteva andare che nella terra della luce per esaltarla. Nella terra della luce e di quella bellezza selvaggia e raffinata, di cui la Sicilia orientale, con la sua affascinante Val di Noto, è manifesto perenne, a partire proprio dalla cittadina simbolo del barocco. Il luogo ideale dove la bellezza si nutre con la bellezza, quasi la riflette e dove la tradizione artigianale ha ancora un valore profondo. Insomma, il palcoscenico su misura per un brand come Mazda che sul design originale e di qualità e sull’artigianato applicato all’industria automotive (industriale) ha costruito i pilastri della sua identità sul mercato. A completare un parallelo magari esagerato - per le proporzioni non avvicinabili in fatto di importanza - con il Kodo design, anche la mostra del Caravaggio siciliano (e dei suoi discepoli), il Maestro che con la luce capace di emergere dalle ombre, con i pieni e i vuoti ha scritto pagine di storia dell’arte apprezzate universalmente.



Un test doppio, con due vetture, la Mazda CX-30 e la Mazda 3 Model Year 2025, che esteticamente rimangono identiche al modello precedente ma offrono un’alternativa motoristica all’altezza della tradizione del brand di Hiroshima. Uno dei pochi costruttori di livello mondiale sempre più concentrato nello sviluppo di soluzioni multitecnologiche, democratiche e accessibili e di fatto poco incline a cedere alla moda imperante dell’elettrico a tutti i costi, pur offrendolo all’interno della sua gamma di prodotti. Una coerenza espressa proprio con la filosofia, tutta targata Mazda, del rightsizing che porta su entrambe i modelli best seller del costruttore made in Japan, il motore e-Skyactiv G da 2,5 litri per 140 cv e 238 Nm di coppia a 3.300 giri/min. L’alternativa ideale ai mini turbo tanto di moda. Una scelta precisa che evita di massimizzare la potenza per garantire una curva di coppia eccezionale, consumi ridotti nella guida di tutti i giorni e l’equilibrio dei sogni tra piacere di guida, economia d’esercizio e robustezza. Tutte qualità evidenziate nel percorso che da Catania ci ha portato a Noto, su strade statali molto ondulate, ricche di curve e saliscendi in cui prima la Mazda 3 e poi la Mazda CX-30 hanno messo in mostra una risposta del propulsore molto più pronta rispetto a quella dello e-Skyactiv-G da 2 litri e 122 cv.



I consumi come dicevamo scendono - meno 1,65% nel misto e -7,1% in autostrada - e ai regimi bassi la prontezza del propulsore è ancora più avvertibile grazie al sistema di disattivazione dei cilindri (2 su 4). I segreti? Una combustione più efficiente, un rapporto di compressione che arriva a 13:1 e una lubrificazione sofisticata che riduce gli attriti. Al resto pensa il sistema M-hybrid, il mild hybrid di Mazda che gestisce al meglio l’energia e velocizza l’innesto delle marce con la sincronizzazione del regime motore. Di certo, il silenzio a bordo regna sovrano, perché l’insonorizzazione è da applausi. Inevitabilmente, la Mazda 3 con il suo baricentro basso è più agile tra le curve. Eppure, la CX-30 stupisce per il suo comportamento equilibrato su strada, figlio della tecnologia del G-Vectoring Plus, una tecnologia capace di garantire una connessione totale con l’asfalto che per il guidatore si traduce in piacere di guida, tra controllo e sicurezza.

Tanto più che ad aiutarlo c’è un pacchetto Adas che comprende cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza e mantenimento della carreggiata. Per la cronaca, le due vetture sono disponibili sia con il cambio automatico che con quello manuale, entrambe a sei rapporti. A completare l’innovazione a bordo delle due vetture, ecco l’assistente vocale Alexa Integrata su uno schermo TFT più ampio da 10,25" che con la voce comanda climatizzazione, direzione dei flussi dell’aria, sbrinatore e riscaldamento sedili, oltre che la domotica. Quattro le versioni base a listino: Prime Line, Centre Line, Exclusive Line e Takumi. Mazda 3 parte da 27.350 euro e CX-30 da 27.950 euro. E quando la bellezza è accessibile...