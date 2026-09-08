Mazda MX-5, la roadster più venduta al mondo allarga la gamma: arriva la serie speciale Yakudo

Nel 2027 cresce la gamma della Mazda MX-5, la roadster più venduta al mondo, che aggiunge la nuova serie speciale Yakudo, disponibile per la variante con soft top, agli allestimenti Kazari ed Homura. Già il nome, ispirato all'espressione giapponese che evoca dinamismo e vitalità, identifica il carattere sportivo di questa MX-5 speciale che, esteticamente, sfoggia pinze freno Brembo anteriori e posteriori verniciate in argento, cerchi RAYS forgiati da 16 pollici di colore nero e capote dalla livrea Light Grey. L'abitacolo, invece, esprime sportività attraverso i rivestimenti in Alcantara e presenta dettagli curati.

Tutte le MX-5 2027, la cui produzione partirà dal mese di ottobre 2026, offriranno la possibilità di scegliere la nuova colorazione Zinc Green, una nuova tonalità metallizzata sviluppata per esprimere equilibrio tra robustezza e raffinatezza, combinando un carattere di ispirazione industriale con un'eleganza contemporanea, rivelando sfumature diverse in base alla luce.

Con l'aggiornamento 2027, la roadster giapponese è stata aggiornata anche a livello di motore con il 1.5 aspirato Skyactiv-G che adesso, oltre a beneficiare di interventi sull'acustica, eroga ora 136 CV e 155 Nm di coppia, mentre il consumo combinato (ciclo WLTP) è sceso a 6,1 l/100 km e le emissioni di CO₂ si sono abbassate a 139 g/km.

Tra le novità della MX-5 2027, che debutterà in Italia, in maniera statica, in occasione del Salone dell'Auto di Torino e in modo dinamico, al Minardi Day 2027, segnaliamo anche il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente, per la prima volta di serie su tutti gli allestimenti.