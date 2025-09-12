McLaren 750S JC96, la supercar di Woking “speciale ”realizzata come tributo alla F1 GTR

Continua il lancio di modelli in edizione limitata da parte di McLaren, che propone, esclusivamente per il Giappone, la 750S JC96. Una versione della supercar di Woking realizzata come tributo alle McLaren F1 GTR che hanno corso nel campionato All-Japan Grand Touring Car Championship cogliendo la vittoria nel campionato riservato ai piloti nel 1996. Le 750S JC96 avranno lo stesso numero di gara della F1 che trionfò nel '96, il 61, e saranno realizzate in 61 esemplari.

Disponibili sia in versione coupé che in variante spider, con quest'ultima che vanta la prima applicazione del kit High Downforce per una 750S scoperta, presentano una livrea esclusiva ispirata alle F1 GTR del Team Goh che hanno gareggiato nel campionato JGTC del 1996, specifici cerchi in lega con design a 15 razze, oltre a dettagli interni ispirati alla F1 GTR ed alle immancabili targhette identificative. Il logo JC96 si trova sui poggiatesta dei sedili che vantano anche cinture di sicurezza da corsa. Per i clienti più esigenti è disponibile una verniciatura esclusiva, realizzata a mano dal dal reparto MSO, acronimo di McLaren Special Operations, che sarà offerta solamente per 4 esemplari.