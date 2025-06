McLaren 750S Le Mans, celebra i 30 anni dalla vittoria alla 24 Ore. Sarà prodotta in soli 50 esemplari

A 30 anni dalla vittoria al debutto nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans, McLaren celebra questo speciale anniversario di un successo, che le ha consentito di conquistare la tripla corona, vincendo oltre la gara di durata, anche la 500 Miglia di Indianapolis e il gran premio di Monaco, con la 750S Le Mans, che verrà prodotta in soli 50 esemplari. La supercar rende omaggio all'iconica F1 GTR numero 59, condotta nel 1995 da JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya, con una livrea nel colore Le Mans Grey e, in opzione, nel McLaren Orange, una presa d'aria sul tetto e i cerchi LM a 5 razze.

Inoltre 750S Le Mans presenta un nuovo MSO High Downforce Kit che annovera un alettone posteriore attivo in fibra di carbonio rialzato con piastre terminali integrate e, all'anteriore, un paraurti con splitter in fibra di carbonio, per un aumento del 10% della deportanza rispetto alla 750S standard. Completa il pacchetto HDK un nuovo pannello sotto-alettone in fibra di carbonio in tinta con la carrozzeria, con feritoie in nero lucido.

Due le possibili combinazioni di colore per gli interni: Carbon Black e Dove Grey o Carbon Black e McLaren Orange. Nell'abitacolo non mancano il logo Le Mans sui poggiatesta, una targa personalizzata, oltre al roll-bar ed alle cinture di sicurezza da corsa. Sotto il vestito racing della 750S Le Mans troviamo il V8 4.0 biturbo da 750 CV.