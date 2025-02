McLaren, arrivano Artura e 750 S MCL38 Celebration Edition. Solo 18 vetture per celebrare il mondiale costruttori F1 del 2024

PER MARCA

McLaren realizza una serie limitata a soli 18 esemplari totali dell'Artura e della 750 S, 9 vetture per modello, identificate dalla sigla MCL38 Celebration Edition e nate per celebrare il successo nel campionato del mondo costruttori del 2024, il nono per il team di Woking. Durante la scorsa stagione, Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto otto pole position e sei vittorie con la McLaren MCL38, e proprio a richiamo della monoposto, le due Celebration Edition, sfoggiano una livrea su misura realizzata dal reparto McLaren Special Operations.

Questa riprende le colorazioni Papaya Orange e Antracite che contraddistinguono McLaren nel mondo del motorsport ed incorpora la transizione di colore a zigzag che è diventata sinonimo del marchio. Inoltre, lungo la carrozzeria troviamo il logo Champions' Laurel e 'Nine-Star' oltre ad accenti arancioni aggiuntivi, tra cui una striscia sul cofano e le pinze dei freni. Nell'abitacolo delle due McLaren MCL38 Celebration Edition è presente il Visual Carbon Fibre Extended Sill Cover sul lato del guidatore firmato personalmente da Lando Norris ed Oscar Piastri ed il logo Champions' Laurel sul poggiatesta.

Ogni esemplare poi, presenta una targhetta identificativa MCL38 in fibra di carbonio realizzata con una parte della carrozzeria della monoposto di Formula 1 MCL38. Un'altra targa nel cofano, invece, riporta le pole position, le vittorie ed i giri più veloci ottenuti dalle MCL38 nel 2024.