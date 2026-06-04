McLaren Artura 1000GP by MSO. Il nuovo gioiello prodotto in soli 10 esemplari svelato al Gp F1 di Monte-Carlo

Si chiama McLaren Artura 1000GP by MSO, la vettura della casa di Woking che sarà prodotta in soli 10 esemplari in una livrea esclusiva per celebrare un momento storico nel percorso del marchio in Formula 1. Infatti, sarà presentata in occasione del gran premio di Monaco 2026, che rappresenterà la partenza numero 1.000 di McLaren in una gara della massima formula. Nello specifico, il team McLaren diventerà il secondo, nella storia della Formula 1, a raggiungere il traguardo delle 1000 gare. Nella sua storia agonistica, la squadra inglese ha conquistato 10 titoli mondiali costruttori ed oltre 200 vittorie in gara.

A livello estetico, la supercar britannica si ispira alla livrea pensata per la monoposto di F1 MCL40, che sarà condotta nel circuito cittadino dai piloti del team di Formula 1 Lando Norris e Oscar Piastri. Una colorazione in cui la grafica 1000GP ricopre il cofano, le fiancate inferiori e le calotte degli specchietti retrovisori, mentre un dettaglio a righe sottili a contrasto è presente sia sullo splitter anteriore che sul diffusore posteriore. Nell'abitacolo dell'Artura 1000GP by MSO, invece, è presente una targa commemorativa in una speciale tonalità metallizzata color papaya. Non ci sono indicazioni relative ad un upgrade della meccanica, per cui la power unit ibrida plug-in dovrebbe essere la stessa delle altre Artura.

Un'unità composta da un V6 3.0 sovralimentato accoppiato ad un comparto elettrico ricaricabile, per una potenza totale di 700 CV ed una coppia di 720 Nm che spingono la supercar inglese fino a 330 km/h. «Le auto da corsa e quelle stradali sono sempre state plasmate dalla stessa mentalità in McLaren - ha dichiarato Nick Collins, amministratore delegato, McLaren Group Holdings - e la McLaren Artura 1000GP by MSO celebra questo fondamento condiviso».