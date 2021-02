Artura, la supercar elettrificata che apre la nuova era McLaren. Svelato l’ibrido della casa inglese da 330 km/h

WOKING - La nuova McLaren Artura è ufficialmente arrivata la notte scorsa. Con una presentazione in formato digitale, la casa automobilistica ha infatti svelato la prima supercar ibrida Plug-in prodotta in serie dal marchio inglese. Artura è anche la supercar incaricata, all’interno dell’azienda, di aprire una nuova era per l’elettrificazione in tutta la gamma Mclaren. Con la nuova Mclaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) al centro, Artura è anche la testimonianza sul campo dell’impegno di Mclaren sul fronte dell’ingegneria super-leggera, sviluppata per offrire livelli eccezionali di prestazioni, favorite anche da un nuovo propulsore ibrido dotato di un nuovo motore V6. «Ogni goccia di esperienza e competenza Mclaren - ha spiegato Mike Flewitt, Amministratore Delegato di Mclaren Automotive - è stata riversata nell’ Artura. Il nostro nuovo ibrido ad alte prestazioni offre tutte le prestazioni e l’eccellenza dinamica per cui Mclaren è rinomata, con il vantaggio aggiuntivo della capacità di guida elettrica.

L’introduzione della Artura è un momento di riferimento non solo per la Mclaren, o per i nostri clienti che potranno godere di questa vettura, ma anche per il settore più ampio». L’arte ingegneristica sotto la pelle dell’ Artura è completata dal suo design esterno. Le linee di Artura sono scolpite per ottimizzare le prestazioni e gestire il flusso d’aria a vantaggio di prestazioni aerodinamiche e di raffreddamento. All’interno, gli occupanti troveranno una rivoluzione in termini di design, con una visione tutta orientata intorno al conducente. L’ergonomia è stata attentamente studiata. Di conseguenza, il volante è tenuto lontano da interruttori non necessari e il conducente è in grado di regolare le modalità di guida senza togliere le mani dal volante. Un nuovo sistema di infotainment e connettività Mclaren utilizza due schermi ad alta definizione. Il conducente può scegliere tra quattro modalità Powertrain, tra cui una modalità elettrica che consente fino a 30 km di guida priva di emissioni. La modalità Comfort massimizza l’efficienza, con il motore a combustione spento a meno di 40km/h e utilizzando una modalità di stop e start estesa.

Nelle modalità Sport e Track, la potenza elettrica viene distribuita per massimizzare le prestazioni che sono da vera supercar: la velocità massima è ‘limitatà a 330 Km/h, l’accelerazione è da 0 a 100 Km/h in 3 secondi, mentre servono 8,3 secondi per raggiungere i 200 Km/h, tempo che sale a 21,5 secondi per arrivare a 300 Km/h. L’unità elettrica è alimentata da una batteria da 7,4 kWh che consente un’autonomia in solo elettrico sino a 30 Km (in EV la velocità massima è limitata a 130 Km/h). Sul fronte ricarica, l’80% della capacità si raggiunge in circa 2,5 ore. I preordini della nuova Mclaren Artura sono aperti presso i rivenditori e le prime consegne ai clienti sono previste nel terzo quadrimestre del 2021.