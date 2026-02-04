McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition. La supercar è un tributo ai 10 titoli mondiali costruttori in F1

Per celebrare la conquista del decimo titolo mondiale costruttori di formula 1, McLaren ha realizzato l'esclusiva Artura Spider MCL39 Championship Edition: una vettura curata dal reparto MSO, acronimo di McLaren Special Operations, che sarà costruita in 10 esemplari. La supercar inglese rende omaggio alla MCL39, la monoposto che ha consentito a Lando Norris di vincere anche il titolo mondiale piloti nella scorsa stagione della massima formula. Esteticamente, presenta una verniciatura eseguita a mano che mescola il colore Myan Orange con il nero Onyx, mentre le decalcomanie con il motivo 10 presenti sulla carrozzeria sono contornate da 10 stelle che richiamano i 10 titoli costruttori.

La vettura, inoltre è impreziosita dal Black Pack, dal pacchetto Stealth Badge, dallo scarico sportivo con finitura Stealth e dai cerchi in lega forgiati a 10 razze in Gloss Black da cui si intravedono le pinze freno McLaren Myan Orange con logo McLaren nero. L'abitacolo rivestito in Alcantara e pelle Nappa, mette in evidenza il numero 10 realizzato in McLaren Orange sui poggiatesta, il punto zero del volante in Myan Orange, che ripropone il numero 10, ed una targhetta personalizzata. Non mancano le soglie battitacco in fibra di carbonio firmate dai piloti McLaren Lando Norris ed Oscar Piastri. Inoltre, una targhetta personalizzata, situata nel vano bagagli, elenca le vittorie, le pole position ed i giri più veloci ottenuti da McLaren nella stagione 2025.

Sotto pelle troviamo il propulsore V6 biturbo ibrido da 3,0 litri che, sulla versione «standard», eroga una potenza combinata di 700 CV ed una coppia massima di 720 Nm e consente alla supercar inglese di superare i 330 km/h. Per questa serie speciale, infine, ogni cliente riceverà un esclusivo ricordo da collezione relativo al campionato costruttori di formula 1 2025.