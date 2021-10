McLaren, ecco la Daniel Ricciardo Edition 720S. Celebrano la vittoria in F1 del pilota del team al GP di Monza

Debutta solo in Australia e in soli tre esemplari l'inedita McLaren Ricciardo Edition 720S, dedicata al pilota del team McLaren di Formula 1 che ha recentemente permesso, assieme a Lando Norris, di conquistare una storica doppietta al Gran Premio d'Italia. Realizzata appositamente dalla McLaren Special Operations (MSO) in collaborazione con i concessionari McLaren di Melbourne e Sydney ha come base la nota supercar 720S lanciata nel 2017. Dotata di un motore V8 4,0 litri sovralimentato con due turbocompressori attuati elettricamente - come nelle F1 - mette a disposizione una potenza di 720 Cv (cifra che ne caratterizza la denominazione) e una coppia massima di 770 Nm. McLaren 720S può accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e raggiungere la velocità massima è di 341 km/h.

Oltre alla verniciatura in Papaya Spark e Burton Blue - i colori utilizzati sulla monoposto di Formula 1 2021 MCL35M - la serie speciale dedicata a Ricciardo si distingue per gli spoiler in fibra di carbonio con incisa la firma di Ricciardo, le targhe con la dedica ‘Uno dei tre’, il numero di gara 3 di Ricciardo sulle porte e la bandiera australiana che adorna i fianchi anteriori. “La determinazione incessante e la ricerca dell’eccellenza di Daniel Ricciardo - ha commentato George Biggs, direttore esecutivo commerciale McLaren - sono qualità che riflettono perfettamente l’etica della nostra azienda.

Dopo l’eccezionale prestazione della McLaren con una storica doppietta per il team al Gran Premio d’Italia, è il momento perfetto per rivelare questa serie limitata per celebrare il pilota australiano”. Lo stesso Daniel Ricciardo, pilota del team di Formula 1 ha detto che “uno dei grandi privilegi di guidare per la McLaren è di potersi mettere al volante di molte esaltanti supercar del marchio e, sebbene ognuna offra qualcosa di unico, la 720S è il punto di riferimento assoluto”.