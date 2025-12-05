McLaren svela una 750S davvero speciale in collaborazione con Nat Bowen

McLaren Automotive ha svelato Project Chromology by Mso, una reinterpretazione su misura della supercar McLaren 750S, realizzata in collaborazione con l'artista astratta britannica Nat Bowen. Il progetto debutta in occasione della Miami Art Week, una delle principali manifestazioni internazionali dedicate all'arte contemporanea. La collaborazione introduce la nuova Chromatic Layered Finish, una tecnica di verniciatura multi-strato sviluppata da McLaren Special Operations (Mso), ispirata alla profondità, alla traslucenza e al valore emozionale delle opere in resina di Bowen. L'obiettivo è tradurre sul piano automobilistico i principi della cromologia, che caratterizzano la ricerca dell'artista. Il trattamento della carrozzeria prevede la sovrapposizione controllata di strati traslucidi che generano variazioni tonali e una percezione di movimento della luce.

Per la prima volta Mso introduce anche una leggera texture superficiale, percepibile sia visivamente sia al tatto, che richiama le opere in resina di Bowen. Ogni esemplare destinato ai clienti Mso sarà caratterizzato da una palette unica, definita da un proprio profilo emotivo: dalle tonalità più calme e contemplative a quelle più energiche e decise. Per il progetto, Mso ha inoltre sviluppato inedite targhette placcate in oro 24 carati, posizionate su frontale, fiancate e posteriore. Ogni badge presenta un colore di fondo abbinato alla tonalità centrale della rispettiva palette, per mantenere coerenza narrativa tra tutti i dettagli del veicolo. Ogni commissione sarà accompagnata da un'opera originale di Bowen, concepita per estendere l'interpretazione cromatica oltre l'auto.