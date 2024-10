McLaren W1, con i suoi 1.275 cv è l’hypercar più potente di sempre del marchio inglese

WOKING – McLaren ha ufficialmente svelato la W1, la sua vettura stradale più potente e tecnologicamente avanzata di sempre. Questa nuova hypercar raccoglie l’eredità di due icone del passato: la McLaren F1 e la McLaren P1 che hanno segnato tappe fondamentali nel mondo delle supercar e hypercar. La W1 si presenta come la perfetta fusione tra potenza estrema e innovazione tecnologica, sfoggiando un design aerodinamico e all’avanguardia, oltre a disporre di una power unit ibrida in grado di assicurare prestazioni da capogiro.

Al centro di questo capolavoro tecnologico troviamo una nuova unità ibrida composta da un motore a combustione V8 biturbo e un modulo elettrico. Il V8 da 4 litri, denominato "MPH-8", è stato progettato completamente da zero e sviluppa 928 CV raggiungendo i 9.200 giri al minuto, una cifra impressionante per un motore turbo. Con una potenza specifica di 226 CV per litro, è il motore più efficiente mai prodotto da McLaren. Questo è supportato da un modulo elettrico ad alta densità di potenza, denominato "E-Module", che fornisce ulteriori 347 CV, portando la potenza totale della vettura a ben 1.275 CV e 1.340 Nm di coppia.

Questo sistema ibrido non solo garantisce prestazioni impressionanti, ma aiuta anche a mantenere il peso complessivo della vettura sotto controllo. Infatti, segnando appena 1.399 kg alla bilancia, la W1 vanta un incredibile rapporto peso-potenza di 991 CV per tonnellata, rendendola una delle auto più leggere e potenti della sua categoria. Per quanto riguarda la velocità, la McLaren W1 può scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, raggiungendo una velocità massima limitata elettronicamente a 350 km/h.

Le prestazioni della W1 non si fermano al solo motore. L'aerodinamica di questa hypercar è stata studiata meticolosamente ispirandosi, soprattutto, alle tecnologie usate in Formula 1. Il design della carrozzeria è stato affinato con oltre 350 ore di test in galleria del vento, studiando a fondo più di 5.000 punti per massimizzare l’efficienza aerodinamica. Il risultato è una vettura che combina linee affusolate con soluzioni aerodinamiche avanzate, come l'ala posteriore "Active Long Tail", che si estende fino a 300 mm e migliora la deportanza e la stabilità alle alte velocità.

Grazie a questa ala e ad altre soluzioni aerodinamiche, come i deviatori di flusso d’aria e le ali anteriori e posteriori attive, la W1 riesce a generare fino a 1.000 kg di deportanza in modalità "Race". Questa configurazione aerodinamica, ispirata alle auto da corsa, non solo garantisce un’eccellente stabilità a velocità elevate, ma permette alla vettura di abbassarsi di 37 mm all'anteriore e di 17 mm al posteriore nella stessa modalità, riducendo così l'altezza da terra e migliorando ulteriormente l'effetto suolo.

Sebbene la McLaren W1 sia omologata per l'uso stradale, le sue caratteristiche sono chiaramente ispirate alla pista. Infatti la W1, sul circuito di riferimento del marchio inglese, è risultata di ben 3 secondi più veloce della McLaren Senna. Non solo, l’hypercar della McLaren accelera da 0 a 200 km/h in soli 5,8 secondi e da 0 a 300 km/h in meno di 12,7 secondi, tempi che la pongono tra le auto più veloci mai prodotte.

Per tenere a bada tanta potenza, la W1 è equipaggiata con il sistema McLaren Race Active Chassis Control III, che regola le sospensioni e la configurazione del telaio in tre modalità: Comfort, Sport e Race. Le sospensioni anteriori sono ispirate a quelle utilizzate in Formula 1 e sono montate direttamente nella monoscocca in fibra di carbonio. Inoltre, alcune componenti chiave, come i bracci anteriori, sono visibili dall’esterno e sono realizzati in titanio stampato in 3D, una tecnologia che garantisce leggerezza e resistenza eccezionali.

Nonostante la W1 sia chiaramente progettata per offrire il massimo delle prestazioni, McLaren non ha trascurato il comfort e la tecnologia all’interno dell’abitacolo. La vettura è dotata di un touchscreen da 8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, per offrire connettività e intrattenimento durante i viaggi su strada. Sono presenti anche prese USB di tipo A e C, per garantire che i dispositivi elettronici siano sempre collegati e funzionanti.

Gli ingegneri McLaren hanno lavorato attentamente per assicurare che l’abitacolo della W1 fosse sia funzionale che confortevole, con regolazioni personalizzabili per il volante e la pedaliera, mentre il sedile del conducente è fisso per garantire la massima connessione tra pilota e vettura. Le spettacolari portiere "Anhedral Doors" offrono un accesso scenografico alla cabina, aggiungendo un tocco di teatralità a un'auto già di per sé esclusiva.

Incredibile per le sue prestazioni, la McLaren W1 è già un oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati del marchio e non solo. La produzione sarà limitata a soli 399 esemplari, tutti già prenotati. Il prezzo di partenza è fissato a circa 2 milioni di Sterline, equivalenti a circa 2.391.000 Euro, rendendola così una delle auto più esclusive e costose al mondo.