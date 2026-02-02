MCPura Cielo Frozen Magma debutta a St. Moritz. È un esemplare unico realizzato dal programma Maserati Fuoriserie

Maserati ha presentato MCPURA Cielo - Frozen Magma, l'esemplare unico e bespoke realizzato dal programma Maserati Fuoriserie. Con la cornice delle montagne innevate dell'Engadina, la casa di Modena ha mostrato per la prima volta al pubblico l'esemplare unico MCPURA Cielo - Frozen Magma, caratterizzato dalla tinta di carrozzeria Aqua Rainbow glossy, una vernice iridescente in grado di mutare con la luce e di richiamare le superfici cristalline del ghiaccio alpino, su cui si innestano accenti arancione lucido bespoke, studiati per evocare energia e calore.

A caratterizzare la vettura spiccano anche le fasce inferiori in nero lucido e i cerchi da 20 pollici Cyclonic in nero glossy Fuoriserie, che creano un contrasto marcato, enfatizzato anche da pinze freno arancioni e coprimozzo e Tridente coordinati. Tensione estetica tra rigore ed esclusività caratterizzano anche l'interno dell'abitacolo, dove l'Alcantara nera avvolge plancia, pannelli porta e sedili, creando un ambiente tecnico e al tempo stesso emozionale. I sedili presentano una lavorazione laserata con grafica Chevron, backing arancione e Tridente ricamato sui poggiatesta, mentre le cuciture arancioni percorrono anche l'intero abitacolo.

Il carattere racing della vettura viene sottolineato dagli inserti in fibra di carbonio su cui è posizionato un badge dedicato, inciso e stampato a certificare l'unicità di questo esemplare. A fare parte dell'equipaggiamento non manca l'iconico motore V6 Nettuno da 630 CV con tecnologia a precamera brevettata, a cui è possibile abbinare numerosi optional, tra cui freni carboceramici, Suspension Lifter e un pack di assistenza alla guida.