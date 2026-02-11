Méhari torna in Italia in versione elettrica. La eStory riprende stile e spirito dell'originale. L'icona anni '60 debutta con tre varianti

La Méhari torna sul mercato italiano in versione 100% elettrica. Aznom Automotive ha annunciato la distribuzione in esclusiva per Italia e Principato di Monaco della eStory, reinterpretazione a zero emissioni dello storico fuoristrada francese prodotta da eClassic Cars. Il modello è già ordinabile in tre varianti, mentre da giugno 2026 è attesa una versione Bespoke firmata Aznom. La eStory riprende lo stile e lo spirito dell'originale, lanciata negli anni Sessanta, aggiornandoli con una piattaforma elettrica moderna e soluzioni tecniche pensate per l'uso quotidiano, turistico e professionale. Tre le configurazioni disponibili: Classic a trazione anteriore, 4x4 con doppio motore elettrico e trazione integrale, e Pick-up a due posti con vano di carico posteriore fino a 236 chilogrammi.

Il veicolo è omologato L7e come quadriciclo pesante ed è guidabile dai 16 anni con patente B1, caratteristica che ne amplia l'utilizzo nei contesti leisure e hospitality, come resort, strutture ricettive, golf club e servizi di autonoleggio in località turistiche. Sul fronte tecnico, la eStory è equipaggiata con un motore elettrico da 11,1 kW e offre tre modalità di guida - Normal, Eco e Montagna - con velocità massime comprese tra 70 e 80 km/h. L'autonomia varia da 220 a 315 chilometri nel ciclo Wltp, in base alla capacità della batteria scelta, mentre la ricarica può avvenire sia da presa domestica sia da colonnina pubblica.

La carrozzeria in Abs Pmma colorata in massa, non verniciata, è abbinata a un telaio in alluminio di nuova generazione che integra le batterie LiFePo4. Gli interni, realizzati in tessuto nautico lavabile e trattato anti-UV, sono pensati per un utilizzo outdoor intensivo. Tra le dotazioni figurano servosterzo elettrico, luci a Led, sospensioni ad ampia escursione e pneumatici Michelin. A partire dalla primavera 2026 Aznom introdurrà anche una versione Bespoke, con materiali esclusivi, finiture artigianali e personalizzazioni cromatiche.

«Abbiamo scelto eClassic Cars per ampliare la nostra gamma di veicoli elettrici heritage, condividendo una visione industriale europea basata su qualità e controllo diretto delle tecnologie chiave», ha spiegato Marcello Meregalli, amministratore di Aznom Automotive. I prezzi partono da 26.250 euro più Iva per la versione Classic a due ruote motrici e arrivano a 32.950 euro più Iva per la 4x4 Signature. Le consegne sono previste in circa tre mesi dall'ordine. La garanzia è di due anni sul veicolo, cinque anni sulla batteria, estendibile fino a dieci.