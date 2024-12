Meraviglie Panamera: la famiglia si allarga con la Turbo S E-Hybrid e la GTS

La gamma della Porsche Panamera si amplia. Giunta alla sua terza generazione, la berlina di lusso tedesca sa ancora sorprendere proponendo due ulteriori versioni all’insegna del piacere di guida e della sportività. Al vertice troviamo la Panamera Turbo S E-Hybrid, modello che ha stabilito il nuovo record di classe del Nürburgring percorrendo il celebre Nordschleife in 7’24”172. Realizzata sulla piattaforma MLB Evo, la berlina presenta la classica silhouette Porsche pur avendo 5 porte e una lunghezza di 5,05 metri. La Turbo S E-Hybrid si differenzia per i paraurti specifici, impianto frenante carboceramico e nuovi terminali di scarico. Opzionalmente si può montare il Carbon Aerokit che, tramite prese d’aria, minigonne e diffusore in carbonio, migliora l’equilibrio aerodinamico della vettura. Evoluta anche sotto la carrozzeria, la Panamera dispone del 4 litri V8 biturbo da 600 Cv al quale è associato il motore elettrico da 140 kW, integrato nella scatola del cambio PDK e supportato da una batteria da 21,8 kWh in grado di offrire un’autonomia di 84 km. Disponendo di 782 Cv complessivi e 1.000 Nm di coppia, la Panamera raggiunge i 325 km/h e copre lo 0-100 km/h in soli 2,9 secondi. Lussuosa e confortevole, grazie all’abitacolo ben rifinito e digitalizzato (si possono avere fino a 3 display), la Panamera si trasforma in un’auto sportiva non appena si stringe il volante tra le mani.

Tanto veloce sui rettilinei quanto efficace in curva, la Porsche sfrutta le sospensioni elettroniche con sistema Active Ride per mantenere l’assetto stabile compensando le forze che agiscono sulla vettura per migliorare il comfort in marcia. Gran Turismo Sport: è ciò che si cela dietro la sigla GTS, sinonimo di piacere di guida a agilità al volante. Per questa Panamera, Porsche ha eliminato ogni sistema ibrido lasciando solamente il V8 biturbo 4 litri che, grazie al nuovo turbocompressore single-scroll, offre una potenza di 500 Cv. Sfruttando il cambio a doppia frizione PDK a 8 rapporti, la GTS è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 302 km/h. Oltre allo sterzo, diretto e ben calibrato, a esaltare le doti dinamiche della berlina ci pensa il telaio più rigido e un assetto ribassato di 10 millimetri che, lavorando all’unisono con le sospensioni pneumatiche a doppia camera, garantiscono un inserimento di curva diretto e preciso. Perfetto punto d’incontro tra prestazioni e comfort, la Panamera GTS è offerta da 171.229 Euro, mentre per la Turbo S E-Hybrid si parte da 236.930 Euro.