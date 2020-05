Mercedes aggiorna anche le versioni Cabrio e Coupé della Classe E, mild hybrid ma solo a benzina

STOCCARDA – La Mercedes Classe E avrebbe dovuto essere una delle protagoniste del Salone di Ginevra. L'evento è poi saltato ed il costruttore ha dovuto ripiegare sull'offensiva virtuale, utilizzata anche per l'anticipazione delle versioni cabrio e coupé che debutteranno in Europa in autunno. Assieme alla S, la Classe incarna tutto il fascino della casa con la Stella. Non a caso dal secondo dopoguerra in poi questo modello è stato venduto in 14 milioni esemplari, 450.000 dei quali in Italia.

Ola Källenius, Ceo di Daimler, come Franklin Delano Roosvelt, il trentaduesimo presidente degli Stati Uniti. Il secondo è noto per aver varato il New Deal, il primo prova a diventarlo con il New Diesel. Perché Mercedes rilancia ancora una volta la tecnologia “crocifissa” da governi e ambientalisti dopo lo scandalo delle emissioni manipolate. Ma per la casa con la Stella i nuovi motori a gasolio elettrificati costituiscono un'opzione altamente sostenibile per la mobilità. È il caso della declinazione plug-in 300 de 4Matic, peraltro non disponibile né sulla cabrio né sulla coupé, accreditata di emissioni di CO2 nell'ordine di 42 grammi per chilometro e di una percorrenza di 62,5 km per litro con un'autonomia a zero emissioni di 54.

Sulle varianti decappottabile ed a tetto spiovente, Mercedes offre “solo” la tecnologia mild hybrid. Le stellate a due porte vengono proposte con il sistema Isg a 48 Volt e sono così in grado di “veleggiare” per ottimizzare ulteriormente i consumi. Lo stesso sistema è accoppiato al benzina da sei cilindri: una soluzione mai proposta prima sulla Classe E. La spinta aggiuntiva dell'Eq Boost dell'alternatore-starter integrato (Isg) è di 15 kW, cioè 20 cavalli (sulla declinazione Amg è di 22) e 180 Nm di coppia. L'offerta italiana è articolata su cinque livelli, che Mercedes definisce identità: Sport, Business Sport, Exclusive (caratterizzata dalla classica stella sulla calandra), Premium e Premium Plus. Senza contare la Amg da 435 cavalli e 520 Nm di coppia. I due modelli saranno disponibili al lancio come E220d da 194 cavalli anche a trazione integrale, come E400d 4Matic (340) ed a benzina come E200 (anche a quattro ruote motrici) da 197 cavalli e come E300 (258) e E400 4Matic (367).

Con le nuove cabrio e coupé, la Classe E diventa disponibile nella sua gamma completa e con gli aggiornamenti stilistici concentrati sul frontale, con i powerdrome sul cofano ed i fari full Led, ed al posteriore, con i gruppi ottici ridisegnati. La capote in tessuto della cabrio si apre e chiude in 20'' e si può avere, a richiesta, con l'Aircap e l'Airscarf che migliorano il comfort dei passeggeri (fino a quattro). Nuovi sono il volante capacitivo digitalizzato ed il sistema di localizzazione che non si può disattivare: grazie all'Urban Guard Plus i modelli si possono sempre individuare in caso di furto.

I modelli a due porte sono equipaggiati di serie del più aggiornato sistema multimediale Mbux con schemi da 10,25''. E se non fossero grandi abbastanza, in opzione si possono avere da 12,3''. Sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, il costruttore offre funzioni ancora più evolute assicurando anche il «migliore supporto in coda e nei parcheggi». Il listino è ancora in corso di definizione.