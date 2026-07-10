Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+: a Goodwood debutta la compatta elettrica da 680 cv

GOODWOOD - Il Festival of Speed ha fatto da palcoscenico al debutto della nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, un modello destinato a segnare una svolta nella storia della divisione sportiva di Affalterbach. La nuova generazione della compatta ad alte prestazioni abbandona infatti il celebre quattro cilindri turbo M139, protagonista delle precedenti CLA 45, per affidarsi a una propulsione completamente elettrica. Il risultato è una vettura capace di raggiungere livelli prestazionali mai visti per una CLA, tanto da diventare la Mercedes-AMG più potente mai realizzata in questo segmento.

Disponibile sia nella variante berlina che Shooting Brake, la nuova CLA 45 4MATIC+ sviluppa una potenza massima di 500 kW, pari a 680 cv, e una coppia di ben 1.759 Nm. Valori che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, elevabile a 270 km/h con il pacchetto AMG Dynamic Plus. Numeri da supercar ottenuti grazie a una sofisticata architettura con tre motori elettrici a flusso assiale: due installati sull'asse posteriore e uno all'anteriore, gestiti da un sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ capace di distribuire la coppia in maniera completamente variabile tra i due assi e persino tra le ruote posteriori attraverso il torque vectoring.

La base tecnica è la piattaforma MMA con architettura elettrica a 800 Volt, abbinata a una batteria da 94 kWh. Oltre a garantire prestazioni elevate, questa configurazione promette un'autonomia fino a 670 chilometri per la berlina e 640 chilometri per la Shooting Brake nel ciclo WLTP. La ricarica in corrente continua può raggiungere una potenza di 330 kW, permettendo di passare dal 10 all'80% della capacità in circa 22 minuti oppure di recuperare oltre 270 chilometri di autonomia in soli dieci minuti.

Mercedes-AMG ha lavorato anche sulla dinamica di guida. La CLA 45 adotta sospensioni AMG Ride Control con ammortizzatori adattivi, schema anteriore a tre bracci e retrotreno multilink, mentre il sistema AMG Dynamic Select mette a disposizione diverse modalità di guida, alle quali si aggiunge la modalità Race con il pacchetto AMG Dynamic Plus. Quest'ultimo include anche il sistema AMG Track Pace, capace di registrare oltre 80 parametri della vettura per l'utilizzo in circuito.

Uno degli aspetti più particolari della nuova CLA 45 riguarda però l'esperienza di guida. Per compensare l'assenza del tradizionale sound del motore termico, AMG ha sviluppato la modalità AMGFORCE S+, che riproduce il comportamento di una sportiva a combustione attraverso cambi marcia virtuali, effetti sonori dedicati e vibrazioni trasmesse dai sedili anteriori, con l'obiettivo di rendere più coinvolgente la guida della nuova sportiva elettrica.

Anche il design è stato rivisto per sottolineare il carattere più estremo del modello. Il frontale è dominato dalla classica griglia Panamericana AMG con dieci listelli verticali e da un paraurti ridisegnato con prese d'aria specifiche e lamelle attive che ottimizzano il raffreddamento e l'aerodinamica. I parafanghi allargati, le minigonne dedicate e i cerchi da 19”, disponibili anche da 20”, accentuano la presenza su strada. Al posteriore spiccano il diffusore con sei pinne aerodinamiche e lo spoiler attivo, integrato sul cofano nella berlina e sul tetto nella Shooting Brake, capace di modificare automaticamente la propria inclinazione in funzione della velocità e della modalità di guida.

L'abitacolo mantiene un'impostazione decisamente sportiva con configurazione a quattro posti, sedili AMG Performance, volante dedicato e il sistema MBUX di ultima generazione basato sul nuovo sistema operativo MB.OS, che integra anche funzioni di intelligenza artificiale. Attraverso le schermate AMG è possibile monitorare in tempo reale la distribuzione della potenza, il funzionamento dei motori elettrici, le temperature e numerosi altri parametri legati alle prestazioni.

Con la nuova CLA 45 4MATIC+, Mercedes-AMG inaugura una nuova era per le sue compatte sportive. Le prestazioni sono superiori a quelle della precedente generazione e persino di modelli AMG appartenenti a segmenti superiori, mentre la tecnologia elettrica introduce soluzioni inedite per coniugare velocità, autonomia e coinvolgimento nella guida. La vetrina di Goodwood non è casuale, perché Affalterbach ha sfruttato una manifestazione incentrata sulla passione verso le auto svelando una AMG che non rinuncia alla tradizione ma la porta nella nuova era dell’elettrico.