Mercedes-Amg Glc 53 4Matic+: sportività, tecnologia e versatilità dal Suv ad alte prestazioni

Sportività, tecnologia e versatilità da Suv ad alte prestazioni, per la nuova Mercedes-Amg Glc 53 4Matic+ che segna un ulteriore passo avanti nella proposta high-performance di Mercedes-Benz, puntando su un sei cilindri in linea evoluto e su soluzioni dinamiche di derivazione Amg. Il cuore del modello è il 3.0 litri turbo sei cilindri in linea, aggiornato nella sovralimentazione e nella gestione fluidodinamica. L'unità eroga 330 kW (449 CV) e 600 Nm di coppia, che diventano 640 Nm con funzione overboost per 10 secondi, garantendo una risposta più pronta e un carattere ad alto regime. Il supporto dell'Integrated Starter Generator a 48V aggiunge 17 kW e 205 Nm in fase di boost, migliorando spunto ed efficienza.

Le prestazioni sono da sportiva pura: lo 0-100 km/h viene coperto in 4,2 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h (270 km/h con Amg Driver's Package). Il sound è valorizzato da un impianto di scarico dedicato, con risonatori specifici e funzione Amg Real Performance Sound opzionale. La trasmissione Amg Speedshift Tct 9G lavora insieme alla trazione integrale Amg Performance 4Matic+ completamente variabile, affiancata dal differenziale posteriore autobloccante elettronico. Con il pacchetto Amg Dynamic Plus debutta anche il Drift Mode, per la prima volta su un Suv Amg, pensato per l'uso in pista.

Completano il quadro l'assetto Amg Ride Control con ammortizzazione adattiva, lo sterzo parametrico a tre livelli e l'asse posteriore sterzante di serie, soluzioni che permettono di spaziare dal comfort alla guida più estrema tramite i programmi Amg Dynamic Select. Per il primo anno di commercializzazione debutta inoltre il pacchetto estetico 'Golden Accents', con dettagli Techgold su carrozzeria, cerchi forgiati da 21» e interni dedicati, a sottolineare il posizionamento premium del modello.