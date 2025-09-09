Mercedes-AMG lancia GT2 Edition W16, la F1 non è mai stata così vicina. 830 cv e solo 1.430 Kg di peso

Mercedes-AMG assieme allo storico sponsor della Formula 1 Petronas ha presentato la supersportiva 'track only' (cioè non omologata per la strada) GT2 Edition W16. Sarà prodotta in edizione limitata e dedicata al mondo del massimo campionato e ai piloti del team Mercedes Petronas Kimi Antonelli e George Russell. E' derivata dalla Mercedes-AMG F1 W16 E Performance, ed è stata immaginata e realizzata come versione ancora più potente per trasformare ogni giornata in pista in un'esperienza unica. Questo pezzo da collezione - che sarà replicato in sole 30 unità - dispone infatti di un motore biturbo V8 AMG da 4,0 litri da 830 Cv che può raggiungere i 1.000 Nm di coppia massima.

Con un peso di soli 1.430 kg, la GT2 Edition W16 raggiunge un rapporto peso/potenza di circa 1,7 kg/Cv, consentendo velocità massime superiori a 320 km/h cioè il potenziale prestazionale più elevato mai raggiunto da una vettura Mercedes-AMG Customer Racing. Tra gli altri miglioramenti, spiccano i nuovi componenti aerodinamici, tra cui un diffusore anteriore più grande, lamelle attive sopra le ruote anteriori, specchietti retrovisori esterni aerodinamicamente ottimizzati e uno spoiler posteriore in carbonio per aumentare significativamente la deportanza. Come la sua omonima vettura di Formula 1, la Mercedes-AMG GT2 Edition W16 è dotata di un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS), che consente di controllare simultaneamente l'alettone posteriore e le lamelle attive.

Prevista solo una speciale verniciatura con i colori Petronas, completata dal caratteristico motivo a stella, e dal design accattivante dei cerchi che richiamano l'attuale vettura monoposto di F1. Vista l'esclusiva destinazione al solo uso in pista, Mercedes-AMG GT2 Edition W16 verrà consegnata in un contesto esclusivo su un circuito europeo, compreso un incontro con alcuni dei membri più noti del team Mercedes-AMG Petronas F1.