Mercedes-AMG GT 63 Pro: svelata a Goodwood la nuova Granturismo pronta per la pista

GOODWOOD – Nella spettacolare cornice del Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra, Mercedes Benz ha tolto i veli dall'ultima nata della famiglia AMG GT. Già conosciuta per le sue elevate prestazioni e le qualità dinamiche, la coupé Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ ha subito ulteriori aggiornamenti, sia sul lato meccanico che aerodinamico, diventando a tutti gli effetti una vera auto da pista.

Dotata di un motore V8 biturbo da 4,0 litri, la Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ sviluppa ora 612 CV e 850 Nm di coppia, con un incremento di 27 CV e 50 Nm rispetto al modello standard ottenuto lavorando sulla centralina elettronica. Questo consente alla GT 63 Pro di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,9 secondi, con una velocità massima di 317 km/h, rendendola mezzo secondo più veloce della GT 63 standard.

Gli aggiornamenti più significativi riguardano l'aerodinamica e il sistema di raffreddamento. La GT 63 Pro dispone di nuovi radiatori incastonati nei passaruota anteriori e altri che lavorano per i differenziali garantendo, così, prestazioni ottimali del sistema a trazione integrale durante i giri in pista. Il frontale della Mercedes è stato ridisegnato e presenta deflettori d'aria in fibra di carbonio e prese d'aria maggiorate.

Inoltre un flap, controllato elettronicamente nel muso, regola il flusso d'aria in base alla velocità e alle necessità di raffreddamento. Queste modifiche hanno ridotto di 30 kg la portanza aerodinamica sull'asse anteriore e, grazie a ulteriori deflettori e una generosa ala fissa sul retro, hanno aumentato di 15 kg la deportanza sull'asse posteriore.

Le sospensioni idrauliche AMG Active Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio, le ruote posteriori sterzanti di serie e l'aerodinamica attiva migliorano ulteriormente il profilo di guida. La trazione integrale AMG Performance 4Matic+ completamente variabile assicura che la potenza venga trasferita in modo ottimale alla strada.

La GT 63 Pro è equipaggiata con freni carboceramici di serie, con dischi da 16,5 pollici e pinze a sei pistoncini. A completare il pacchetto ci pensano i cerchi forgiati da 21 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 5 o, come opzione gratuita, i Michelin Pilot Sport Cup.

La maggiore potenza e il lavoro svolto sull'aerodinamica contribuiscono a migliorare la dinamica di guida rendendo la vettura più efficace in circuito. Non solo in pista, la GT 63 offre anche una maggiore fruibilità quotidiana rispetto alla serie precedente, infatti si è lavorato per migliorare la visibilità all’interno dell’abitacolo e incrementare lo spazio a bordo con la possibilità di configurazione 2+2 come optional. Sebbene le consegne della AMG GT 63 Pro 4Matic+ siano previste per il prossimo anno, Mercedes non ha ancora dichiarato i prezzi.