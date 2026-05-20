Mercedes AMG GT Coupé 4 porte, la supercar elettrica da oltre 1.100 cv. Ha caratteristiche già viste sulla Concept GT XX

La nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte debutta ad Amburgo e inaugura una nuova fase per le sportive elettriche del marchio. La vettura riprende alcune soluzioni della Concept GT XX e punta su prestazioni elevate, ricarica ultra-rapida e tecnologie derivate dal motorsport. Con l'obiettivo di trasferire il Dna sportivo AMG nel mondo elettrico senza rinunciare al coinvolgimento di guida e alle sensazioni tipiche delle sportive della casa di Affalterbach, la nuova AMG GT Coupé 4 porte porta in dote un sistema composto da tre motori elettrici a flusso assiale sviluppati con Yasa eroga fino a 1.169 CV, permettendo uno 0-100 km/h in 2,1 secondi e una velocità massima limitata a 300 km/h.

La piattaforma a 800 Volt supporta ricariche oltre i 600 kW e consente di recuperare circa 460 chilometri di autonomia in 10 minuti. La batteria utilizza celle cilindriche raffreddate singolarmente tramite un sistema ispirato alla Formula 1, mentre il Central Coolant Hub gestisce le temperature di batteria, motori ed elettronica per mantenere prestazioni costanti anche durante utilizzo intenso in pista o nelle fasi di ricarica ad alta potenza. Sul fronte dinamico debutta il sistema AMG Active Ride Control con sospensioni pneumatiche e stabilizzazione semiattiva del rollio, affiancato da sterzo posteriore attivo, trazione integrale AMG Performance 4Matic+ e aerodinamica attiva Aerokinetics.

Mercedes-AMG introduce anche la modalità AMG Force S+, che riproduce sonorità e cambi marcia virtuali ispirati ai motori V8, insieme alla piattaforma software MB.OS che permette di personalizzare risposta dell'acceleratore, assetto, trazione e comportamento in curva.