Mercedes-AMG GT Suv: fino a 1.169 cavalli e ricarica da 710 kW in 12 minuti

STOCCARDA - Prestazioni da supercar, tecnologia derivata dalla Formula 1 e sembianze di un Suv. Mercedes-AMG amplia la propria gamma con la nuova GT Suv, un modello completamente elettrico sviluppato internamente ad Affalterbach e destinato a portare il DNA sportivo del marchio nel segmento delle vetture a ruote alte e di grandi dimensioni. Basata sulla piattaforma ad alte prestazioni AMG.EA, già utilizzata dalla nuova GT 4 Porte Coupé, per la prima volta nei suoi 59 anni di storia Mercedes-AMG ha realizzato da zero una vettura di questo segmento.

Il debutto in società non poteva che avvenire dove tutto è iniziato a Stoccarda. Nonostante una forte pioggia e l’immancabile freddo autunnale tedesco, più di 150.000 spettatori tra dipendenti Mercedes e ospiti della Stella hanno assistito allo spettacolo. Oltre ad ammirare la nuova creatura di Casa AMG, l’occasione è stata perfetta per celebrare i primi 140 anni dalla nascita del marchio teutonico.

A irrompere nella sera di Stoccarda è arrivata lei, la nuova Mercedes-AMG GT Suv tra lo stridio degli pneumatici e le luci del palco. A impressionare è innanzitutto il design che si distingue per un’impostazione muscolosa e dinamica, con proporzioni che cercano di avvicinare il mondo dei Suv a quello delle coupé sportive giocando tra eleganza e aggressività.

Il frontale è caratterizzato da un cofano dal profilo ribassato e da superfici scolpite, non manca la generosa calandra con il fregio della Stella e un cofano con due nervature a sottolinearne la sportività. I passaruota pronunciati e le carreggiate larghe accentuano la presenza su strada. La linea del tetto scende progressivamente verso la coda, conferendo alla carrozzeria una silhouette slanciata e filante. L’insieme è studiato per trasmettere potenza anche da ferma, con volumi pieni e spalle posteriori particolarmente evidenti.

L’aerodinamica riveste un ruolo centrale nella definizione delle forme: lo spoiler posteriore attivo Aerokinetics e l’Air Panel contribuiscono a gestire i flussi d’aria in funzione delle condizioni di marcia, bilanciando le esigenze di efficienza con quelle di stabilità alle alte velocità. La carrozzeria combina superfici tese e raccordi morbidi, mentre l’assetto visivamente ribassato e l’impronta larga sottolineano il carattere sportivo del modello.

La gamma della Mercedes-AMG GT Suv si articola nelle varianti GT 53, GT 55 e GT 63, contraddistinte da differenti configurazioni del sistema propulsivo. Al vertice si colloca la GT 63 Suv, equipaggiata con tre motori elettrici a flusso assiale capaci di sviluppare una potenza massima complessiva di 860 kW, equivalenti a 1.169 cv, e una coppia di 2.000 Nm. La potenza continuativa raggiunge invece 530 kW, pari a 721 cv. L'accelerazione da 0 a 100 km/h viene bruciata in 2,7 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h bastano 7,2 secondi. La velocità massima arriva a 270 km/h con il Driver's Package.

La GT 55 Suv adotta la medesima architettura a tre motori, con una potenza massima di 600 kW, corrispondenti a 816 cv. In entrambe le versioni sull'asse posteriore lavorano due motori a flusso assiale, mentre quello anteriore interviene quando sono necessarie maggiore potenza o trazione. Un sistema di disconnessione permette di escludere rapidamente il motore anteriore nelle condizioni di carico ridotto limitando, così, le perdite e migliorando l'efficienza.

La GT 53 Suv, versione d'ingresso della famiglia, utilizza invece due motori elettrici sincroni, uno per asse, per una potenza complessiva di 400 kW, pari a 544 cv. In questo caso troviamo una trasmissione a due rapporti sull'asse posteriore, studiata per combinare accelerazione e rendimento alle velocità più elevate. Tutte le varianti beneficiano della trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, con distribuzione della coppia completamente variabile.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova Mercedes-AMG GT Suv riguarda la tecnologia della batteria. Il sistema ad alta tensione lavora a 800 Volt e utilizza celle cilindriche raffreddate direttamente, una soluzione progettata per favorire la gestione termica e mantenere elevata la potenza anche durante un utilizzo prolungato.

Sono previste due capacità da 106 e 128 kWh, rispettivamente con 18 e 22 moduli. La chimica delle celle combina un catodo NCMA con un anodo contenente silicio, mentre uno speciale fluido elettricamente isolante circola direttamente intorno alle singole celle migliorando la dissipazione del calore.

Con la batteria da 106 kWh, la potenza massima di ricarica in corrente continua raggiunge 600 kW, consentendo di recuperare fino a 386 chilometri di autonomia in dieci minuti. La configurazione da 128 kWh porta invece il picco a 710 kW e permette di aggiungere fino a 454 chilometri nello stesso intervallo di tempo. In condizioni ottimali, la ricarica dal 10 all'80% richiede rispettivamente 11 e 12 minuti.

L'autonomia dichiarata per la GT 63 Suv arriva fino a 700 chilometri nel ciclo WLTP con la batteria più grande, mentre la versione da 106 kWh si attesta su un intervallo compreso tra 525 e 585 chilometri. La ricarica non è limitata alle infrastrutture a 800 Volt. Il sistema può funzionare anche con colonnine a 400 Volt, adattando automaticamente la gestione elettrica. La potenza massima in corrente alternata è invece di 11 kW.

Per gestire la massa e le prestazioni della vettura, Mercedes-AMG ha sviluppato il sistema di sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL+, dotato di molle pneumatiche regolabili e ammortizzatori collegati idraulicamente. La tecnologia consente di intervenire attivamente sui movimenti di beccheggio e rollio, sostituendo le tradizionali barre stabilizzatrici con elementi idraulici controllati elettronicamente.

Il sistema è di serie sulla versione top di gamma e a richiesta sulla GT 55 Suv. Le sospensioni possono modificare rapidamente l'assetto, abbassando la carrozzeria alle velocità più elevate per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare la stabilità. Anche lo sterzo integrale contribuisce alla maneggevolezza: sotto gli 80 km/h le ruote posteriori sterzano in direzione opposta a quelle anteriori, mentre alle velocità superiori seguono la stessa direzione aumentando la stabilità.

La gestione della dinamica di guida è affidata anche al sistema AMG RACE ENGINEER, che permette di personalizzare la risposta dell'acceleratore, il comportamento in curva e il controllo dello slittamento. Il programma AMGFORCE Sport+ accentua invece il carattere emozionale della vettura. L'impianto frenante varia in funzione della versione: passando dai dischi freni in acciaio a quelli carboceramici, quest’ultimi di serie Sulle GT 63.

Nonostante l'impostazione sportiva e un coefficiente aerodinamico pari a 0,27, la Mercedes-AMG GT Suv conserva caratteristiche funzionali da vettura di grandi dimensioni. La GT 63 misura 5,08 metri in lunghezza, 2 metri in larghezza e 1,66 metri in altezza, con un passo di 3,04 metri. La carrozzeria combina alluminio, acciaio e materiali compositi rinforzati con fibre, mentre la batteria è integrata nella struttura centrale e protetta da un'apposita cella di sicurezza.

Anche l'esperienza a bordo punta a distinguersi dalle altre Suv elettriche. Oltre all’impostazione sportiva dell’abitacolo, Mercedes-AMG ha previsto una sonorità ispirata ai motori V8 e sei cilindri del marchio, per conservare una componente emozionale anche in assenza di un propulsore termico. Chi guida può fare affidamento sul cruscotto digitale da 10,2 pollici, oltre al touch screen da 14 pollici per l’infotainment con il sistema MBUX MB.OS, non manca il display opzionale per il passeggero anteriore sempre da 14 pollici. Ampio spazio a bordo, così come Il bagagliaio che offre una capacità di 607 litri, che può raggiungere 1.740 litri abbattendo i sedili posteriori, a questi si aggiunge anche un vano anteriore sotto il cofano.

La nuova Mercedes-AMG GT Suv sarà realizzata nello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen. La GT 53, versione d'accesso alla gamma, sarà ordinabile a breve, con un prezzo di partenza di 113.050 euro in Germania, mentre le varianti GT 55 e GT 63 arriveranno nella primavera del prossimo anno.