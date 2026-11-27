La divisione Vans della Casa di Stoccarda traccia a Milano il bilancio del 2026 e presenta in anteprima italiana la nuova VLE. Mercedes concentra le risorse sui veicoli di medie e grandi dimensioni e amplia l'offerta verso una clientela abituata al comfort delle ammiraglie. All'orizzonte anche una versione Maybach della futura VLS. Centotrent'anni di storia nel trasporto e un nuovo territorio da esplorare, quello delle grandi vetture elettriche di lusso. Mercedes-Benz Vans ha scelto Milano, nella serata del 26 novembre, per raccontare come sta cambiando il suo business in Italia e presentare la VLE, un modello destinato a portare la divisione della Stella ben oltre i confini tradizionali del veicolo commerciale. La strategia passa attraverso una revisione della gamma, il rafforzamento dei servizi destinati alle imprese e l'ingresso in una fascia di mercato nella quale lo spazio a bordo diventa un elemento di prestigio. Una prospettiva interessante anche per l'Italia, dove il trasporto di rappresentanza, l'ospitalità di alto livello e il turismo costituiscono potenziali ambiti di impiego della nuova generazione di van.

Addio ai piccoli, il futuro è nei grandi. A spiegare il cambio di rotta è stato Dario Albano, managing director di Mercedes-Benz Vans Italia. Il marchio ha deciso di uscire dal segmento degli Small Vans, terminando la commercializzazione di Citan e Classe T, due modelli che nel corso della loro vita commerciale hanno totalizzato 10.500 immatricolazioni. Le risorse saranno concentrate sui veicoli di medie e grandi dimensioni, storicamente il cuore del business della divisione. Il bilancio presentato a Milano fotografa un mercato tutt'altro che semplice. Da gennaio a novembre Mercedes-Benz Vans ha registrato 9.055 immatricolazioni nel segmento Mid & Large, con una flessione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025 e una quota di mercato dell'8,9%. «Il mercato dei Vans è sempre stato fortemente influenzato dall’andamento economico del Paese, per questo motivo, riuscire a conservare nel corso degli anni una quota di mercato stabile, a prescindere dal contesto, rappresenta per noi un elemento di grande valore», ha spiegato Albano.

Sprinter, il mestiere di sempre. A sostenere i volumi della Stella è soprattutto lo Sprinter, che con 4.372 immatricolazioni rimane il modello più venduto della famiglia e guadagna quote in un segmento in contrazione. Seguono il Vito, con 2.953 unità, e la Classe V, con 1.729, che si assesta dopo due anni di crescita favorita dalla presenza di grandi eventi sul territorio italiano. Interessante il dato relativo all'elettrico. In un mercato nazionale dei van di medie e grandi dimensioni a batteria che perde il 10,5%, Mercedes raggiunge le 690 immatricolazioni, conquistando oltre il 17% del segmento. Proprio allo Sprinter sarà affidata una parte importante del rinnovamento tecnologico della gamma. La presentazione milanese ha richiamato anche The Boulder, la scultura che anticipa le forme della futura generazione del veicolo commerciale tedesco.

Mercedes PRO, quando il tempo vale denaro. Per chi utilizza un veicolo per lavorare, ogni ora trascorsa in officina ha un costo. E la transizione elettrica, soprattutto nella logistica, impone di ripensare l'organizzazione delle flotte, i percorsi e i tempi di rifornimento energetico. Da queste considerazioni nasce Mercedes-Benz PRO, il programma che riunisce i servizi dedicati alla clientela professionale. Si parte dall'analisi delle esigenze dell'impresa e dalla scelta del veicolo, passando per gli allestimenti personalizzati, le formule finanziarie, il leasing, le assicurazioni, la connettività e l'assistenza. Un capitolo specifico riguarda la consulenza per il passaggio all'elettrico e le infrastrutture di ricarica. Il tema del rapporto con le imprese ha trovato spazio nel programma della serata anche attraverso Roberto Molino, CEO di Y3K, Nicola Cardillo, CEO di Carnico CRD, e Riccardo Serpe, CEO di Sky Road.

VLE, l'ammiraglia con le porte scorrevoli. La protagonista della serata milanese è stata però la nuova VLE. Le tre lettere stanno per Versatility, Luxury, Electric e spiegano le intenzioni della Casa tedesca. Mercedes vuole trasferire in un'automobile di grandi dimensioni il livello di comfort e la tecnologia delle sue berline più prestigiose, conservando la praticità di una monovolume. Lunga 5,31 metri, larga quasi due e alta 1,95, la VLE presenta una grande calandra, superfici pulite, ampie vetrature laterali e due porte scorrevoli ad azionamento elettrico. La configurazione standard prevede sei posti. Particolare attenzione è stata riservata alla qualità di marcia. Tra le dotazioni figurano le sospensioni pneumatiche Airmatic, con una regolazione dell'altezza di 40 millimetri, e l'asse posteriore sterzante fino a 7 gradi, particolarmente utile nelle manovre e negli spazi urbani, considerate le dimensioni della vettura.

Mille chilometri con una sosta. Il biglietto da visita tecnologico della VLE è l'architettura elettrica a 800 volt. La versione 300 dispone di un motore da 276 CV, trazione anteriore e una batteria NMC da 115 kWh, per un'autonomia dichiarata fino a 700 chilometri nel ciclo WLTP. La ricarica in corrente continua raggiunge una potenza massima di 300 kW. Secondo Mercedes, in condizioni favorevoli bastano 15 minuti per recuperare fino a 355 chilometri di autonomia. Numeri che, sulla carta, consentirebbero di affrontare un viaggio di mille chilometri con una sola sosta per la ricarica. Al vertice della gamma si colloca la VLE 400 4MATIC, che aggiunge un motore elettrico sull'asse posteriore, porta la potenza complessiva a 422 CV e scatta da zero a 100 km/h in 6,5 secondi. L'autonomia dichiarata raggiunge i 644 chilometri. La versione a trazione integrale può inoltre trainare, con l'equipaggiamento dedicato, rimorchi fino a 2,5 tonnellate. Una caratteristica che allarga il pubblico potenziale anche agli appassionati di nautica ed equitazione.

Il cinema viaggia in seconda fila. La tecnologia di bordo racconta bene le ambizioni della VLE. Il sistema operativo MB.OS gestisce le funzioni digitali della vettura, mentre tra gli equipaggiamenti a richiesta figura l'MBUX Superscreen, che estende la superficie digitale della plancia. La soluzione più scenografica è però riservata a chi viaggia dietro: un maxi-schermo cinematografico a scomparsa da 31,3 pollici. Una piccola sala di proiezione su quattro ruote, pensata per rendere più piacevoli i lunghi trasferimenti. Sul fronte della sicurezza, la dotazione tecnologica è predisposta per l'assistenza alla guida di livello 2, con sistemi per il mantenimento della corsia, il controllo della distanza dal veicolo che precede e il supporto nelle manovre di parcheggio.

I prezzi e il futuro firmato Maybach. Nuova Mercedes-Benz VLE 300 parte da 82.045 euro, mentre per la più potente 400 4MATIC occorrono 96.060 euro. Entrambi i prezzi comprendono l'Iva, ma non la messa su strada e l'IPT. Nella scelta degli optional sarà importante prestare attenzione anche alla massa complessiva del veicolo: alcune configurazioni possono superare le 3,5 tonnellate, rendendo necessaria la patente C. Il listino italiano prevede per entrambe le motorizzazioni anche versioni con massa complessiva limitata a 3,5 tonnellate. Mercedes ha già indicato quale sarà il prossimo passo verso la fascia più esclusiva del mercato. Dopo la VLE arriverà infatti la VLS, destinata a essere proposta anche con il marchio Maybach. Un nome che fino a oggi ha identificato alcune delle più prestigiose limousine della Stella e che troverà una nuova collocazione nel mondo delle grandi monovolume.