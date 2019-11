Brabus Adventure, una super Classe G per l'offroad estremo. Ha il diesel della 350d potenziato a 330 cv

STOCCARDA - Si chiama Adventure l'elaborazione della Mercedes-Benz Classe G messa a punto dallo specialista Brabus per esaltare le doti off-road della 4x4 tedesca. Realizzata sulla base meccanica della G 350d, grazie all'upgrade PowerXtra eroga il suo Diesel a 6 cilindri di 2.925 cc eroga una potenza massima di 330 cv e un picco di coppia di 690 Nm, ben 44 Cv e 60 Nm in più rispetto al modello standard.

L'Adventure mostra una decisa caratterizzazione esterna con vari elementi, dal verricello ai passaruota allargati (per una larghezza cresciuta complessivamente di 10 cm) che ospitano cerchi monoblocco da 20 pollici con ruote tassellate della misura 285/55 R20, che ne sottolineano le incrementate velleità fuoristradistiche. E' con questo scopo che i tecnici dell'officina di Bottrop hanno modificato l'assetto, rialzandolo di 40 mm e ottenendo una maggiore luce da terra del fondo vettura. Il deflettore sul tetto integra quattro luci supplementari a LED, particolarmente utili nei passaggi notturni fuori dall'asfalto.

Il tutto in off-road si tramuta in una capacità di superare pendenze sino al 100%. L'ampio utilizzo di fibra di carbonio, anche per elementi esterni, come il braccio a cui è ancorata la ruota di scorta esterna o le piastre paracolpi, è invece un chiaro indizio di sportività, insieme ai quattro scarichi cromati, due per lato. L'Adventure, infatti, accelera da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi e può raggiungere i 202 km/h.

Elementi di stile di forte aggressività sono poi le ampie prese d'aria frontali, il cofano con griglie di raffreddamento nella parte centrale e i generosi sfoghi per i freni nella parte posteriori degli archi passaruota. All'interno, come sempre da tradizione Brabus, pelle e Alcantara si mischiano con finiture, colori e dettagli che possono essere personalizzati dalla clientela. Spiccano, inoltre, vari elementi in alluminio, come i pedali e i paddle del cambio.