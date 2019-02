Mercedes, brilla l’efficienza: Classe E diesel ibrida plug-in ha 1.000 km d'autonomia ed accesso nelle ZTL

STOCCARDA - Lunga vita al diesel. Sul quale Mercedes ha investito una montagna di quattrini e che conta di impiegare ancora perché ritiene che senza il gasolio gli obiettivi di abbattimento delle CO2 siano irraggiungibili. Già prima della fine dell’anno la casa con la Stella lancerà la prima auto diesel ibrida plug-in, anche se per la consegna bisognerà attendere quasi tutto il primo trimestre del 2019. È la Classe E 300 de, uno dei 130 modelli elettrificati che arriveranno sul mercato entro il 2022 e che fanno parte dell’offensiva sostenibile del costruttore di Stoccarda, una delle città tedesche in cui il prossimo anno scatteranno i divieti di circolazione per i veicoli a gasolio meno moderni. Smart è il marchio con il quale Daimler è entrata nel futuro: negli Stati Uniti ed in Canada viene già venduta esclusivamente a zero emissioni. E dal 2020 la gamma “tascabile” verrà commercializzata esclusivamente a batteria in tutto il mondo.

Secondo Mercedes, del resto, che presenta previsioni assai più caute rispetto ad altre case, entro il 2025 tra il 15 ed il 25% dei propri volumi sarà elettrificato (varianti a 48 Volt incluse), con un trend in crescita. «Stiamo riscontrando un grande interesse», spiega Britta Seeger, numero uno delle vendite della divisione Mercedes-Benz Cars. La Classe E 300 de è un modello versatile con il quale nella stessa giornata si possono percorrere anche più di 1.000 chilometri entrando anche nelle zone a traffico limitato.

La vettura è disponibile sia con il serbatoio normale da 50 litri, sia con quello in formato gigante da 60. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 13,5 kW (la soluzione EQ), una capacità doppia rispetto ai 6,4 offerti finora, ci sono anche fino a 54 chilometri a zero emissioni. Nel ciclo misto i consumi scendono a 1,6 l/100 km con 41 g/km di CO2. In futuro le auto plug-in con la Stella saranno in grado di coprire in modalità elettrica (130 km/h di velocità massima) distanze anche doppie rispetto a quelle attuali. Il concetto è chiaro: «Per noi questa non è una tecnologia ponte», fanno sapere da Stoccarda. E, infatti, l’aggiornata funzione plug-in riguarda anche le unità a benzina.

Solo che la novità è la sua applicazione in abbinamento al diesel. Che, almeno in Germania, dovrebbe avere un sovrapprezzo destinato a non superare i 5.000 euro. In Italia il listino è ancora in corso di definizione. La prossima diesel plug-in sarà la Classe C alla quale seguiranno altri modelli. Con la ricarica “alla spina”, Mercedes offre più libertà agli automobilisti che vogliono continuare a guidare a gasolio, che in molti paesi costa meno quando si tratta di fare il pieno.

La Classe E 300 de sarà a listino sia come berlina sia come wagon. Si potrà riconoscere per la sigla “de” (una “e” minuscola in più) al posteriore e per il logo “Eq Power” sistemato lateralmente.

Il motore a gasolio è il quattro cilindri da 2.0 litri da 194 cavalli con 400 Nm di coppia. L’unità elettrica EQ assicura altri 122 cavalli per una potenza complessiva di sistema di 306 cavalli e 700 Nm.