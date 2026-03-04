Mercedes CLA hybrid, consumi contenuti per un'alternativa reale al diesel. Ha un motore 4 cilindri da 1,5 litri con 3 livelli di potenza

In occasione del rinnovo della partnership tra Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura Aci-Sara e con la concomitante realizzazione del CLA Safety Hub, che utilizzerà l'intera gamma CLA per le prove pratiche e gli esercizi dinamici all'interno dei centri, abbiamo avuto un primo contatto con la versione hybrid della CLA. Si tratta di una vettura che rappresenta, per questa categoria, una sorta di passaggio di testimone tra le auto alimentate a gasolio e quelle con motorizzazione ibrida. Se si considerano i costi di gestione relativi a carburante e manutenzione, nell'arco di una percorrenza di 20.000 km, in base ai dati diffusi da Mercedes, quelli di una CLA 200 hybrid sono di poco inferiori a quelli della CLA 200 D della generazione precedente, precisamente 2.280 euro per la CLA 200 hybrid contro i 2.340 euro della CLA 200 D. Riguardo alle differenze tra la CLA elettrica e la variante ibrida, quest'ultima, calandra a parte, è molto simile alla vettura mossa dalla sola batteria nell'aspetto e utilizza la medesima piattaforma MMA.

Nel vano anteriore della CLA ibrida, al posto del frunk da 80 litri, troviamo un motore 4 cilindri da 1,5 litri a ciclo Miller con 3 livelli di potenza - 136, 163 e 190 CV - a cui si sommano i 22 kW del motore elettrico del sistema ibrido a 48 volt, integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti che sfrutta una batteria da 1,3 kWh. Il consumo di 4,9 l/100 km della CLA 180 hybrid sottolinea la sua mission commerciale. Anche le altre varianti più potenti, come le CLA 200 e 220 che possono avere la trazione integrale 4Matic, hanno percorrenze dichiarate che gravitano intorno al valore di 5 l/100 km. Tutto questo è possibile grazie alla presenza del motore a ciclo Miller, che regola il rapporto di compressione in aspirazione per ridurre la miscela aria-benzina nei cilindri e di un sistema ibrido in grado di far procedere l'auto in elettrico fino a 100 km/h quando necessita di meno di 22 kW di potenza, una situazione che si verifica spesso in città. Inoltre, il recupero di energia è disponibile in tutte e 8 le marce ed è il doppio rispetto al sistema ibrido precedente.

In questa presa di contatto abbiamo notato un comportamento agile in curva, favorito dal minor peso rispetto alla CLA elettrica, ma anche una stabilità che beneficia del lavoro svolto su quest'ultima e della trazione integrale, presente sulla CLA 200 hybrid 4Matic oggetto del test. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 7,9 secondi e la velocità massima è di 228 km/h: prestazioni brillanti, unite a una guida che risulta confortevole a velocità costante, con il motore termico che si fa sentire quando - come nei sorpassi - viene richiesta rapidamente tutta le potenza a disposizione. Il cambio è ben raccordato con il motore e la CLA hybrid risulta coinvolgente nel misto, dove sfoggia grande stabilità nelle curve in appoggio. Dotata dei sistemi di sicurezza attiva di ultima generazione, la CLA hybrid può avere anche la guida di livello 2+, con il sorpasso automatico in autostrada e quella di livello 2++, che assiste in ambito urbano.

Questi due pacchetti aggiuntivi possono essere forniti anche come extra digitali scaricandoli dallo store online di Mercedes-Benz. Proposta in 3 motorizzazioni, con trazione anteriore o integrale, e in quattro allestimenti, la variante ibrida della CLA ha un prezzo che parte da 47.300 euro. Mentre la CLA 180 Advanced Plus è proposta con una formula che prevede 35 canoni da 495 euro, a fronte di un anticipo di 10.187 euro, un costo di riscatto di 27.013 euro, e la possibilità di restituirla dopo 3 anni.