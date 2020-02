CLA Shooting Brake, la Mercedes dal look più “originale” diventa ancora più raffinata e tecnologica

BOLOGNA - Sensuale, accattivante, raffinata. Mercedes-Benz per la CLA ha voluto anche una vera Shooting Brake. E infatti, come la CLA Coupé a quattro porte, anche il design della Shooting Brake, sinuoso, offre un abitacolo comodo e avvolgente dove la connessione totale ti proietta al comando di una vera e propria navicella spaziale. E, infatti, le funzionalità digitali di questo modello tecnicamente affine alla CLA sono integrate negli interni in modo innovativo, sia dal punto di vista tecnico che formale. Una soluzione ottenuta grazie all’ MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con sistema intelligente di assistenza per gli interni e riconoscimento vocale perfezionato, gestire un numero sempre maggiore di funzioni diventa più semplice e naturale.

“La CLA Shooting Brake - ha precisato Eugenio Blasetti, responsabile comunicazione di Mercedes Italia - va incontro ai desideri di una clientela che, fino a pochi anni fa, non pensava immediatamente a Mercedes-Benz quando doveva acquistare un'auto. Con il design particolarmente espressivo di CLA Coupé e CLA Shooting Brake vogliamo rivolgerci ai giovani che vogliono distinguersi. Inoltre la nuova CLA Shooting Brake offre ancora più spazio del modello precedente, per trasportare attrezzature sportive e non solo», afferma Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars”.

E veniamo al design: gli elementi fortemente caratterizzanti sono il frontale molto proteso (detto “sharknose”) e il cofano motore allungato con powerdome marcati sono elementi di stile che conferiscono dinamismo. Il numero di linee caratteristiche è stato ridotto: si è, ad esempio, rinunciato del tutto alla linea delle spalle. Le superfici vengono modellate da bombature discrete ma ben definite. I numeri confermano gli sforzi fatti per dare più comodità. La vettura è 48 millimetri più lunga di prima, 53 mm più larga, ma 2 mm più bassa. Ci sono, poi, i fari piatti, il cofano motore molto ribassato e la mascherina del radiatore Matrix con Stella centrale caratterizzano il volto tipico delle vetture sportive firmate Mercedes-Benz. Bello il risultato che offrono le luci posteriori sdoppiate e strette, così come il numero di targa spostato nel paraurti sono elementi tipici della coda di GT con il paraurti e il portellone posteriore collegati a filo.

CLA Shooting Brake ha una presenza imponente sulla strada e un aspetto atletico da ogni prospettiva. Con i suoi 871 millimetri l'apertura di carico è nettamente più larga del modello precedente (che era di 635 mm). Da segnalare anche che il portellone posteriore può essere aperto anche senza mani, grazie alle funzioni Easy-Pack e Hands-Free Access.

Insieme alla CLA Coupé, la versione Shooting Brake vanta le caratteristiche di guida più sportive di tutti i modelli della nuova generazione di compatte firmate Mercedes-Benz. I 400 chilometri percorsi da Bologna a Roma hanno confermato gli ottimi risultati ottenuti dal baricentro più basso e dell'asse posteriore multilink adattato a questo modello. La vettura aggredusce le curve come una vera sportiva e grazie al cambio automatico ad otto marce, morde l’asfalto senza sussulti ma con una decisione straordinariamente efficace.

Tutto questo - spiega Mercedes - è anche il risultato di sospensioni concepite per garantire non solo precisione nella guida, ma anche comfort acustico e di rotolamento, grazie a bracci oscillanti posteriori disaccoppiati dal punto di vista acustico e vibrazionale e a cuscinetti idraulici anteriori. Inoltre, una barra stabilizzatrice di grandi dimensioni riduce l'inclinazione laterale.

Inoltre, a richiesta è disponibile una regolazione adattiva dell'ammortizzazione, che permette al guidatore di aumentare il comfort o di preferire una taratura più sportiva. Un punto di forza è anche l’aerodinamica: il nuovo modello non tradisce le aspettative nonostante la carreggiata più ampia. Il valore Cx di 0,26 è inevitabilmente superiore a quello della CLA Coupé (pari a 0,23), la cui coda ha una conformazione tale da causare meno vortici d'aria.

La nuova CLA Shooting Brake è dotata di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che assistono attivamente il guidatore, offrendo quindi il livello di sicurezza attiva più alto del segmento con alcune funzioni riprese da Classe S. Grazie ai sistemi di telecamere e radar migliorati, la CLA Shooting Brake è in grado di vedere fino a 500 metri davanti a sé e, in determinate situazioni, di viaggiare in modo parzialmente autonomo, ad esempio modificando la velocità prima di curve, incroci o rotatorie attraverso il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic, attingendo anche ai dati cartografici e di navigazione. A tutto ciò vanno ad aggiungersi nuove funzioni del sistema di assistenza allo sterzo attivo, come il sistema di assistenza attiva al cambio di corsia intuitivo. Se a bordo è presente anche il sistema di assistenza al parcheggio attivo con Parktronic, la CLA Shooting Brake dispone anche della funzione ampliata di ripartenza automatica in autostrada.

La motorizzazione di punta della CLA Shooting Brake è rappresentata dal quattro cilindri a benzina della CLA 250 (165 kW/225 CV, 350 Nm), che trasmette la sua potenza alle ruote anteriori attraverso il cambio a doppia frizione 7G-DCT (consumo di carburante combinato: 6,5-6,2 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 149-143 g/km). Il modello a iniezione diretta con cilindrata di due litri dispone di serie di un filtro antiparticolato.