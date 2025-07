Mercedes CLA Shooting Brake: la station wagon della Stella diventa anche elettrica

COPENAGHEN – Con la nuova Mercedes CLA Shooting Brake la Casa della Stella entra in una nuova era. Per il marchio di Stoccarda si tratta, infatti, della prima station wagon elettrica. Ma non sarà solo a elettroni. Infatti la nuova nata, grazie alla sua piattaforma modulare, adotterà anche le motorizzazioni ibride. Tra tradizione, tecnologia e innovazione, la Mercedes CLA Shooting Brake non tradisce la propria storia mantenendo una forte identità oltre a un carattere decisamente sportivo.

Le dimensioni sono rimaste contenute, se confrontate alle altre station wagon premium, ma rispetto alla precedente generazione c’è un notevole passo avanti. Lunga 4,72 metri, larga 1,85 e alta appena 1,47 metri, la CLA Shooting Brake cresce soprattutto nel passo, che ora arriva a 2,79 metri, a beneficio dello spazio interno. Il design si distingue per la linea del tetto che scende dolcemente verso la coda, con uno spoiler ben integrato e gruppi ottici a LED uniti da una firma luminosa a puntini sul posteriore. Mentre davanti debutta una nuova grafica a forma di stella immediatamente riconoscibile al buio. Le maniglie a filo carrozzeria e i profili aerodinamici sottili rappresentano l’estrema cura e ricerca nel dettaglio e nell’efficienza indispensabile su un’auto che, in versione elettrica, promette oltre 700 km di autonomia.

L’abitacolo segna un deciso salto in avanti. Mercedes ha rivisto completamente la disposizione dei comandi e dei display, introducendo il nuovo sistema MBUX Superscreen, che può essere configurato con due schermi di serie – strumentazione da 10,25” e infotainment centrale da 14” – oppure con un terzo display davanti al passeggero, utilizzabile per guardare film o perfino giocare. Presente anche l’assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale e sviluppato in collaborazione con Google e Microsoft. Non manca il tetto panoramico “Starry Sky”, il più grande mai montato su una Mercedes che, oltre ad oscurarsi elettricamente, di notte si illumina con decine di piccole stelle a tre punte, creando un effetto cielo stellato che segue i colori dell’illuminazione ambientale.

Rispetto alla generazione precedente, i materiali della CLA Shooting Brake sono più curati e la qualità percepita sale nettamente. Davanti lo spazio è migliorato e il nuovo tunnel centrale sospeso dona maggior leggerezza d’insieme. Dietro, soprattutto nelle versioni elettriche dove manca il tunnel centrale, c’è spazio in abbondanza sia per le gambe che in altezza. La capacità di carico oscilla dai 455 litri fino a raggiungere i 1.290 litri con il divano posteriore reclinato. Inoltre nella versione a batteria è presente un ulteriore vano sotto il cofano anteriore da 101 litri, utile per i cavi di ricarica o piccoli bagagli.

La vera rivoluzione si trova, però, sotto la carrozzeria. Al lancio, previsto per marzo 2026, la CLA Shooting Brake arriverà esclusivamente in versione 100% elettrica, con due varianti: la 250+ a trazione posteriore con 200 kW (272 Cv) e la 350 4MATIC con doppio motore, trazione integrale e una potenza di 260 kW (pari a 354 Cv). Entrambe utilizzano una batteria da 85 kWh con celle agli ioni di litio NMC, per un’autonomia dichiarata fino a 761 km sulla versione meno potente e 730 km su quella a quattro ruote motrici. Grazie all’architettura a 800 Volt, la ricarica raggiunge picchi di 320 kW in corrente continua, consentendo di recuperare fino a 310 km in appena dieci minuti, mentre in corrente alternata la potenza arriva a 22 kW.

Per chi preferisce ancora il motore a benzina, arriveranno anche i nuovi mild hybrid con unità 1.5 turbo a quattro cilindri abbinati a un cambio doppia frizione a otto rapporti con motore elettrico integrato. Tre i livelli di potenza previsti – 136, 163 e 190 CV – e anche in questo caso la trazione integrale sarà disponibile sulle varianti più potenti. Non sono previsti invece motori diesel né versioni plug-in, segno di una strategia che guarda sempre più all’elettrico puro.

L’equipaggiamento tecnologico è di livello premium, con fari LED adattivi, assistenza alla guida evoluta aggiornabile via OTA, oltre a un corposo pacchetto di ADAS. Inoltre la capacità di traino arriva fino a 1.800 kg, sulla versione integrale, e non mancano di serie barre sul tetto e portellone motorizzato. Il listino ufficiale non è ancora stato comunicato, ma è lecito attendersi un prezzo leggermente superiore a quello della berlina che, ricordiamo, parte da 56.665 Euro.