Mercedes Classe C: la berlina della Stella cambia pelle e diventa elettrica senza rinunciare alla sua identità

HELSINKI – Ci sono modelli che rappresentano molto più di un semplice tassello all'interno di una gamma. Per Mercedes-Benz la Classe C è una di queste vetture. Da oltre quarant'anni interpreta il ruolo di berlina premium per eccellenza, raccogliendo l'eredità della celebre 190 e accompagnando l'evoluzione tecnologica della Casa di Stoccarda. Con la nuova generazione elettrica il cambiamento è radicale, ma non rinnega il passato. Al contrario, Mercedes ha voluto conservare tutto ciò che ha reso celebre la Classe C trasportandolo nell'era della mobilità a zero emissioni.

La nuova Classe C elettrica nasce infatti su una piattaforma dedicata a 800 Volt, completamente diversa da quella della versione termica attuale che continuerà a convivere in gamma. Cresce fino a 4,88 metri di lunghezza, con un passo di ben 2,96 metri, e adotta proporzioni più slanciate grazie alla silhouette da coupé. Il frontale è dominato dalla grande calandra ispirata alle Mercedes storiche, reinterpretata con una superficie illuminata che può contare su oltre mille punti luminosi, mentre i fari introducono una nuova firma luminosa a forma di stella.

Tutto è stato studiato per migliorare l'efficienza aerodinamica, dalle maniglie a filo carrozzeria al fondo completamente carenato, permettendo di raggiungere un eccellente coefficiente aerodinamico di appena 0,22. L'impressione è quella di una vettura molto più elegante rispetto alle precedenti elettriche della famiglia EQ. Le linee sono tese ma pulite, senza eccessi stilistici, e restituiscono immediatamente quella sensazione di solidità e prestigio che da sempre caratterizza le berline della Stella.

Anche l'abitacolo rappresenta un deciso salto generazionale. L'ambiente è dominato dall'MBUX Hyperscreen, un'enorme superficie in vetro da 39,19” che integra quadro strumenti, infotainment e display dedicato al passeggero. Il nuovo sistema operativo MB.OS gestisce tutte le funzioni dell'auto, introduce aggiornamenti over-the-air e sfrutta l'intelligenza artificiale attraverso ChatGPT e Google Gemini per rendere l'assistente vocale ancora più naturale e capace di comprendere richieste complesse.

La qualità percepita è elevatissima. Materiali raffinati, finiture curate e sedili certificati AGR trasformano l'abitacolo in un ambiente votato al comfort, mentre il tetto panoramico SKY CONTROL può oscurarsi elettricamente e, nelle versioni più ricche, illuminarsi con 162 piccole stelle che riprendono il logo Mercedes. Lo spazio a disposizione cresce sensibilmente rispetto alla Classe C tradizionale grazie al passo aumentato di quasi dieci centimetri, mentre il bagagliaio offre 470 litri ai quali si aggiungono altri 101 litri del pratico vano anteriore destinato ai cavi di ricarica o ai piccoli bagagli.

Il fulcro tecnologico della vettura è rappresentato dalla nuova architettura elettrica a 800 Volt. La batteria agli ioni di litio da 94,5 kWh netti consente di percorrere fino a 762 chilometri, nel ciclo WLTP, e supporta una ricarica in corrente continua fino a 330 kW, sufficiente per recuperare circa 325 chilometri in appena dieci minuti nelle condizioni ideali. La ricarica in corrente alternata arriva invece a 11 kW di serie, con la possibilità di salire a 22 kW. Mercedes ha già annunciato che nel 2027 arriveranno versioni a trazione posteriore capaci di superare gli 800 chilometri di autonomia.

Al debutto è disponibile esclusivamente la C 400 4Matic Electric. Due motori sincroni a magneti permanenti sviluppano complessivamente 490 CV e 800 Nm di coppia, consentendo di accelerare da 0 a 100 km/h in appena quattro secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Una delle soluzioni più interessanti è il cambio a due rapporti installato sull'asse posteriore: il primo privilegia accelerazione e ripresa, mentre il secondo migliora efficienza e comfort durante i trasferimenti autostradali. Nei tratti in cui non è richiesta la trazione integrale, il motore anteriore viene automaticamente disaccoppiato, riducendo sensibilmente le perdite energetiche.

Sulle strade finlandesi, tra Helsinki e Porvoo, la nuova Classe C conferma immediatamente le promesse della scheda tecnica. Nonostante una massa di circa 2.460 chilogrammi, la berlina sorprende per equilibrio e naturalezza. Lo sterzo è preciso, l'assetto trasmette sicurezza e la spinta dei due motori è sempre pronta ma progressiva. Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC, abbinate all'asse posteriore sterzante fino a 4,5 gradi, permettono di assorbire con grande efficacia le irregolarità dell'asfalto e, allo stesso tempo, rendono la vettura sorprendentemente agile nei cambi di direzione e nelle curve più strette.

Nei percorsi extraurbani emerge soprattutto il comfort di marcia. L'insonorizzazione è di livello elevatissimo grazie ai doppi vetri e all'accurato isolamento acustico, mentre alle velocità autostradali la Classe C trasmette quella sensazione di solidità e relax tipica delle migliori berline Mercedes. La gestione elettronica delle sospensioni sfrutta persino i dati provenienti da Google Maps e dal sistema Car-to-X per adattare preventivamente l'assetto alle condizioni della strada, mantenendo inoltre l'altezza da terra ottimale per ridurre i consumi durante i lunghi trasferimenti.

Anche sotto il profilo dell'efficienza le prime impressioni sono convincenti. Nei test svolti in Finlandia i consumi si sono attestati tra circa 15 e 18 kWh ogni 100 chilometri a seconda del percorso e dello stile di guida, valori che consentono di immaginare autonomie reali comprese tra i 550 e i 600 chilometri, confermando la nuova Classe C tra le berline elettriche più efficienti oggi disponibili.

Con la nuova Mercedes Classe C comfort, qualità costruttiva, tecnologia e piacere di guida restano i pilastri del progetto, mentre l'elettrificazione diventa uno strumento per amplificare queste qualità. Già ordinabile, la Mercedes Classe C 400 4Matic Electric è offerta a partire da 70.269 euro. Disponibile negli allestimenti Avantgarde, AMG Line e AMG Line Plus che la portano ad un listino fino a 89.240 euro.