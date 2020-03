Mercedes Classe E, evolve ancora il “cuore della Stella”: più efficiente, tecnologica e confortevole

STOCCARDA – Con il restyling, la Mercedes Classe E si differenzia maggiormente dal punto di vista estetico dalla Classe C. Il modello, offerto inizialmente come berlina e come wagon e successivamente anche come cabrio e coupé, beneficia soprattutto di motorizzazioni più efficienti e di tecnologie più avanzate, con un allineamento verso l'alto dell'offerta. Che comprende anche la declinazione All Terrain più marcatamente ispirata ai Suv, una scelta ormai obbligata.

Sotto il cofano debutta un nuovo quattro cilindri sovralimentato a benzina (M 254) da 2.0 litri abbinato ad un alternatore-starter integrato (ISG) di seconda generazione in grado di assicurare fino a 20 cavalli e 180 Nm di coppia in più. Le varianti con questo motore disporranno anche di una rete di bordo a 48 Volt. Modalità “boost” a parte, l'unità arriva a 272 cavalli. I propulsori a benzina avranno potenze comprese fra i 156 ed i 367 cavalli, quelli diesel fra i 160 ed i 330. L'elettrificazione della gamma comporterà un arricchimento dell'offerta plug-in: la Classe E avrà infatti sette modelli alla spina. La variante ricaricabile a benzina, la E 300e avrà 320 cavalli, quella a gasolio, la E 300de arriverà a 306.

Su questi modelli è disponibile il “sonnellino energizzante” (PowerNap): nelle pause alle stazioni di servizio o durante la ricarica della batteria in viaggio, il programma imposta i sedili per aumentare l'efficienza ricaricando le energie del guidatore. Il sistema dispone di tre fasi: addormentamento, sonno, risveglio.

Esteticamente, la rinnovata Classe E ha guadagnato un nuovo frontale composto da una ridisegnata mascherina del radiatore e da un rivisitato paraurti anteriore, oltre che nuovi gruppi ottici con fari a Led di serie. Al posteriore è stato modificato il design delle luci. Il modello è stato arricchito molto all'interno dell'abitacolo, trasformato in una sorta di comodo soggiorno hi-tech. A chi sta al volante, la casa con la Stella ha deciso di offrire praticamente tutti i principali sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che vanno dall'assistenza attiva alla regolazione della distanza che adegua la velocità alla quella alla frenata che può integrare anche la funzione di supporto alla svolta.

Il volante riconosce se chi sta seduto al posto di guida tiene le mani dove dovrebbe o meno. La macchina può anche venire delegata al parcheggio autonomo: per la prima volta anche su superfici appositamente contrassegnate e non soltanto in spazi longitudinali e trasversali. La Classe monta due schermi digitali affiancati che offrono una visione ampia: di serie sono entrambi da 10,25'', ma a richiesta si possono avere anche da 12,3 (sulle versioni più prestigiose saranno standard). Il sistema di infotainment Mbux dispone del comando vocale, mentre i sedili sono in versione Enrgizing, per massaggiare chi li occupa e rendere ancora più gradevole la permanenza a bordo. La nuova Mercedes Classe arriva in Italia nel corso dell'estate.