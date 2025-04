Mercedes Classe G, arriva la Edition Stronger Than The 1980s. Prodotta in 460 unità, richiama modello anni '80

Mercedes-Benz presenta una serie speciale della Classe G, disponibile nelle varianti G 450 d e G 500, che sarà realizzata in soli 460 esemplari, dal costo di circa 160.000 euro, in Germania, ed è stata denominata Classe G Edition Stronger Than The 1980s. Una sigla che, tradotta, vuol dire più forte degli anni '80, ed omaggia l'omonimo modello di quel periodo della casa tedesca, capace di conquistare il mercato con le sue grandi capacità in off-road. Nei dettagli e nei colori richiama la 280 GE, infatti è ordinabile con le verniciature manufaktur agave green solid, cream solid, e Colorado beige.

La sua carrozzeria mostra con orgoglio gli indicatori di direzione di colore arancione, tipici degli anni '80, oltre alla calandra, ai paraurti, ai passaruota ed alle calotte dei retrovisori esterni rifiniti in night black magno. Anche la protezione del sottoscocca è verniciata di nero, mentre i cerchi hanno il classico design a 5 razze, e non manca una copertura specifica per la ruota di scorta. La stella Mercedes sul cofano riprende il design dell'epoca, e dei tocchi vintage sono presenti anche all'interno, per quanto riguarda il rivestimento dei sedili.

Nell'abitacolo, inoltre, spiccano la scritta '1 di 460', il volante multifunzione in pelle Nappa, il tetto scorrevole in vetro ed il sistema audio Burmester Surround 3D.