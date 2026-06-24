Mercedes, Classe S protagonista a Roma per i 140 anni della Stella. Nella Capitale debutta l'ammiraglia da sempre innovativa

In una giornata dedicata ai 140 anni del brand, festeggiati a Roma, Mercedes-Benz Italia ha affiancato la Benz Patent-Motorwagen del 1886, da cui è partita la storia della stella a tre punte, alla nuova Classe S, spesso portatrice di innovazioni nel mondo automotive e adesso esposta nella capitale con il ruolo di ambasciatrice dello spirito evolutivo della casa di Stoccarda. Lo stesso che ha determinato la realizzazione della AMG GT Coupé 4 100% elettrica da 1.169 CV.

Alla Lanterna Fucksas, in Via Tomacelli, una Classe S di ultima generazione in un'elegante livrea nera ha mostrato tutto il suo charme mediante la nuova griglia illuminata, più grande di circa il 20% e con tante stelle cromate al suo interno ed attraverso il design a doppia stella che contraddistingue i gruppo ottici Digital Light. Forte di oltre il 50% dei componenti, circa 2.700 per la precisione, di nuovo sviluppo o riprogettazione, la nuova Classe S nasconde tanta tecnologia sotto le sue forme filanti, come il Mercedes Benz Operating System (MB.OS) con una nuova architettura elettrica ed elettronica orientata ai servizi.

Un supercomputer dedicato ad ogni aspetto dell'auto, dall'assistenza all'infotainment, che collega tutti i sistemi in un unico ecosistema intelligente. La sua connessione con il Mercedes-Benz Intelligent Cloud, inoltre, consente aggiornamenti over the air per mantenere la vettura sempre aggiornata digitalmente. Capace di sterzare autonomamente attorno ad oggetti o ad altri veicoli per prevenire collisioni all'interno della propria corsia di marcia, di gestire cambiamenti automatici di corsia e di assistere ai parcheggi anche nelle manovre inverse in uscita, tutte caratteristiche che variano a seconda dei mercati, la Classe S di ultima generazione ha una gamma di motori composta da unità ad 8 e 6 cilindri che presenta anche varianti diesel e plug-in hybrid. Al vertice delle motorizzazioni c'è l'otto cilindri mild hybrid della S 580 4Matic a passo lungo che eroga 537 CV e 750 Nm di coppia.

Grazie alle sospensioni pneumatiche Airmatic ed all'E-Active Body Control, inoltre, la Classe S incrementa il comfort regolando elettricamente l'ammortizzazione subito prima dei dossi. «Nel corso degli anni abbiamo raccolto molti complimenti, ma anche critiche - ha riferito Marc Langenbrinck, presidente di Mercedes-Benz Italia - ed è giusto che sia così perché soprattutto lavorando sulle criticità siamo riusciti a creare automobili come la nuova Classe S, un benchmark assoluto nell'industria dell'auto».