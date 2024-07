Mercedes Classe V, la nuova generazione del monovolume di lusso fa un salto nel futuro

La nuova Mercedes-Benz Classe V è un monovolume che si rivolge alle famiglie, agli uomini d’affari, agli amanti del tempo libero. Rappresenta una tappa importante verso la completa elettrificazione per il Marchio di Stoccarda, la divisione Van della Casa della Stella a Tre Punte, con il lancio della nuova Mercedes-Benz Classe V, punta sempre più in alto.

Nell’attesa che la nuova piattaforma VAN.EA sia introdotta a partire dal 2026, la rinnovata Classe V, sfoggia tutta la moderna tecnologia di cui è capace il brand automobilistico tedesco. La futura “base” per le V di prossima generazione, coinvolgerà tutti i nuovi veicoli di medie e grandi dimensioni. L’introduzione in gamma di VAN.EA è un passaggio fondamentale per una flotta di veicoli nuovi a zero emissioni a partire dal 2039.Sul model year 2024 della rinnovata Mercedes-Benz Classe V, spicca il nuovo design del frontale, caratterizzato da una vistosa griglia del radiatore e da un paraurti dalle forme inedite.

A seconda dell’allestimento, la griglia del radiatore sarà circondata da una fascia luminosa a LED. Torna la prestigiosa Stella Mercedes in posizione verticale per il modello top di gamma, la Classe V Exclusive. Cambiano anche i fari Multibeam, ora adattivi a LED, disponibili di serie o come optional a seconda dell’allestimento. Anche il retro della Classe V cambia radicalmente. Figura ora, un nuovo listello cromato con scritta Mercedes-Benz e luci dal design inedito. I cerchi in lega, da 17 a 19 pollici, sono stati ottimizzati in favore di una maggiore efficienza aerodinamica.

Nuova Mercedes-Benz Classe V: MBUX e navigazione con realtà aumentata. Anche nell’abitacolo, tante le novità. I nuovi monovolume Mercedes-Benz sono equipaggiati di serie con l’MBUX, il sistema di ultima generazione che offre un livello di interazione senza precedenti. Nuove funzioni disponibili, tra cui il comfort energizing e la navigazione con realtà aumentata. Una maggiore potenza di calcolo e funzioni aggiuntive specifiche. I clienti possono creare il loro profilo personale direttamente nel veicolo.

Motore OM654: il turbodiesel campione di efficienza. Sul fronte delle motorizzazioni, la nuova Classe V è disponibile con il collaudato ed efficiente motore OM654, disponibile in tre livelli di potenza. Da 163 cavalli a 237 cavalli, passando per la variante di mezzo, quella da 190 cavalli. Nel corso dell’anno verrà introdotto il nuovo motore a benzina, l’M254. una motorizzazione turbo che si avvale dell’alimentazione mild hybrid, per una potenza complessiva di 231 cavalli. Per la trasmissione, la nuova Classe V, si avvale di un cambio automatico 9G-Tronic.Diversi i programmi di guida, le varianti dotate di motore a combustione sono disponibili a trazione anteriore. Quelle diesel sono offerte in alternativa, anche a trazione integrale. Solo le configurazioni elettriche sono a trazione anteriore.

Prezzi. La nuova Mercedes-Benz Classe V è in vendita a partire da un prezzo di listino di 64.790 euro (V220 d Automatic).