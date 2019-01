Mercedes Classe X 350d, il pick up monta un cuore premium: il V6 3 litri, da 258 cv

ROMA - Mercedes è l’unico marchio che unisce l’universo del premium con quello dei mezzi da lavoro e un’interessante sintesi è rappresentata dalla X350d, versione di punta del suo primo pick-up dotata del diesel V6, 3 litri, da 258 cv che la pone al vertice del segmento. Ulteriore specificità è il sistema di trazione integrale permanente, ben diverso da quello 4x2 disponibile per la X220d con il 4 cilindri 2.3 da 163 cv e la X250d da 190 cv con trazione 4x4 inseribile.

Il sistema della x350d assegna di base il 60% della coppia alle ruote posteriori variandola continuamente, ma può bloccare il giunto centrale, è corredato dal riduttore e, a richiesta, anche del differenziale bloccabile posteriore inoltre ci sono l’assistenza per la partenza in salita e per affrontare le discese più ripide. Il cambio è automatico a 7 rapporti e – volendo – si può avere anche l’assetto rialzato di 20 mm che migliora ulteriormente le già notevoli capacità fuoristradistiche che permettono alla tedesca di superare pendenze del 100%, marciare inclinata di 50 gradi e attraversare guadi profondi 600 mm senza dimenticare la capacità di traino pari a 3.500 kg e quella di carico di 965 kg, con la possibilità di migliorare la funzionalità del cassone con tanti accessori.



La dotazione di sicurezza prevede 7 airbag, la frenata semiautomatica, il riconoscimento dei segnali, i fari a Led e il sistema di visione perimetrica oltre al sistema infotelematico che permette l’accesso in remoto attraverso lo smartphone e include la chiamata automatica d’emergenza e alcuni utili servizi. Su strada la X350d impressiona per le sue prestazioni (205 km/h, 0 a 100 km/h in 7,5 s.) e la trazione integrale permette di gestirle al meglio su ogni tipo di fondo, anche grazie ai 4 freni a disco.

Con una lunghezza di 5,34 metri non è certo l’ideale per i parcheggi, ma la X350d offre comunque un comfort apprezzabile (per un pick-up) grazie alla buona silenziosità e alle sospensioni posteriori con assale rigido ancorato a 5 bracci e dotato di molle elicoidali invece delle solite balestre. La Classe X è disponibile solo con carrozzeria doppia cabina in quattro allestimenti (Pure, Progressive, Power e Business) a partire da 30.310 euro (più Iva) mentre la soglia minima per la X350d è di 42.983 euro, più di qualsiasi altro pick-up. Non per nulla è una Mercedes.