Mercedes Classe X 350d 4MATIC, il grintoso pick up con la Stella che ama in fuoristrada

BRACCIANO - Che sia acqua, ghiaccio, neve, fango o sterrato, la vera sfida inizia quando cambi terreno. Niente di più vero se si è alla guida di un pick up dallo stile cittadino ma dalla grinta di un vero e proprio carroarmato, soprattutto di fronte a condizioni difficili. Non è un caso se per metterlo alla prova è stato scelto il campo di addestramento presso il comando di Artiglieria dell'Esercito Italiano a Bracciano, un terreno impegnativo - reso ancor di più complicato dalle piogge degli ultimi giorni - che di mezzi pesanti ne ha visti durante gli anni della formazione militare.

Protagonista della prova off-road la nuova versione Classe X 350 d 4 MATIC, punta di diamante della gamma, capace di sviluppare 190 kW (258 cv) di potenza ed una coppia massima di 550 Nm e con una accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. Un diesel che, al momento (in attesa dell'adeguamento alla Normativa Euro 6d) vanta consumi provvisori nel ciclo combinato di 9,0l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 237g/km. In più la trazione integrale permanente 4MATIC assicura stabilità e dinamicità, sia in fuoristrada che sulle strade asfaltate, sul bagnato o sulla neve grazie al dynamic select che consente di scegliere tra differenti modalità di guida a seconda delle condizioni da affrontare: comfort, eco, sport, manuale e ovviamente off-road.

Un valore che accomuna questo mezzo da lavoro - purtroppo al momento la legge in Italia prevede esclusivamente l'uso business dei pick up - al mondo dello sport, dove le sfide estreme sono all'ordine del giorno. Ed è con questa idea che nasce l'XClass Team, un progetto tutto italiano che vede coinvolti tre atleti estremi alle prese con le sfide sportive “scortati” da Classe X: Raimondo Gasperini, campione italiano di windsurf; il campione italiano di trial, Stefano Migliorini, e il campione italiano di surf, Leonardo Fioravanti. Ma non solo loro: tra le 'star' dello sport non poteva mancare il campione del tennis, Roger Federer, che rinnova la sua partnership con la casa di Stoccarda. Il pick-up di Mercedes-Benz si caratterizza non solo per il suo comportamento in fuoristrada, l'elevato carico utile e la grande trazione, ma anche per le qualità in termini di comfort e dinamismo di marcia su strada. La base delle performance on-road è offerta dalla carreggiata larga, dal passo lungo e dall'assetto evoluto. Questo è la somma di telaio a longheroni e traverse, sospensioni a ruote indipendenti a doppi bracci trasversali sull'anteriore, asse a cinque bracci con parte rigida al posteriore e molle elicoidali su entrambi gli assi.

Grazie al motore diesel a sei cilindri da 190kW (258CV) ed alla trazione integrale permanente, la nuova X 350 d 4MATIC assicura maggiore piacere di guida e dinamismo, sia su strada che in fuoristrada. È possibile selezionare tre modalità di trazione integrale: 4MAT per un maggiore dinamismo, 4H per una migliore trazione fuoristrada e 4L per i fuoristrada particolarmente impegnativi. La combinazione di bloccaggio del differenziale longitudinale regolato (0-100%), bloccaggio del differenziale posteriore e rapporto di riduzione assicura ottime performance anche sui fondi non asfaltati.

La trazione integrale e l'assetto, con un'altezza libera dal suolo fino a 222 mm, assicurano un notevole comportamento in offroad. Per quanto riguarda le dotazioni in materia di sicurezza passiva, di serie sono compresi sette airbag ed il sistema di ancoraggio i-Size per due seggiolini per bambini. Sul fronte della sicurezza attiva, con il Brake Assist attivo e il riconoscimento automatico dei segnali stradali, vengono offerti due sistemi di assistenza alla guida che aumentano allo stesso tempo sicurezza e comfort. Come modello al vertice della gamma Classe X, la X 350 d 4MATIC dispone inoltre di sistema antisbandamento attivo.

A ciò si aggiungono: ESP, stabilizzazione del rimorchio, controllo della pressione degli pneumatici, sistema chiamata d'emergenza, Tempomat e fari a LED high performance che, con sei LED, realizzano l'intensità luminosa maggiore tra le vetture del segmento. A richiesta sono disponibili una telecamera per la retromarcia o telecamera a 360gradi. Due gli allestimenti disponibili: Progressive e Power rispettivamente a partire da 43mila e 45.300 più Iva. Per quanto riguarda la versione Progressive, l'offerta della Stella comprende un anticipo di 6.100 euro ed un canone di 300 per la durata di 47 mesi o 100mila km.