Mercedes, debutto scintallente al Ces di Las Vegas per la nuova GLC Elettrica

Mercedes-Benz partecipa al Ces 2026 di Las Vegas presentando le più recenti evoluzioni delle proprie piattaforme digitali e dell'offerta di veicoli elettrici. Al centro della presenza del costruttore tedesco c'è l'anteprima statunitense del nuovo Glc elettrico, modello che affianca l'attuale versione a motorizzazione tradizionale di uno dei Suv più venduti del marchio sul mercato americano. Il nuovo Glc elettrico viene esposto al Dolby Live Theater di Las Vegas, dove sono previste dimostrazioni dedicate alle tecnologie di infotainment e audio. Tra queste figura l'integrazione della Spatial Audio con Dolby Atmos in Apple CarPlay, già disponibile su altri modelli della gamma e destinata a essere introdotta anche sul nuovo Suv elettrico.

Dal punto di vista tecnico, il Glc elettrico adotta la piattaforma Mb.Os con funzioni basate su intelligenza artificiale e può essere equipaggiato con il Mbux Hyperscreen da 39,1 pollici, che si estende da montante a montante. È inoltre disponibile un abitacolo con materiali vegani certificati, oltre a sistemi come le sospensioni pneumatiche intelligenti e il sistema Mbux di quarta generazione, che integra soluzioni di intelligenza artificiale sviluppate da Microsoft e Google. La vettura è dotata di un'architettura elettrica a 800 volt per la ricarica rapida e dei più recenti sistemi di assistenza alla guida Mb.Drive. La potenza dichiarata è di 483 Cv, con un'autonomia stimata fino a 713 chilometri. La commercializzazione negli Stati Uniti è prevista per la seconda metà del 2026.

Al Ces 2026 Mercedes-Benz presenta anche le novità legate alla nuova Cla elettrica, con particolare attenzione ai contenuti digitali. Presso lo stand Xperi viene introdotto il video streaming in auto tramite Dts AutoStage Video powered by TiVo, affiancato dalla piattaforma Ridevu di Sony Pictures Entertainment, che propone contenuti Imax Enhanced con audio Dts:x. La nuova Cla è inoltre utilizzata per mostrare l'evoluzione del sistema Mb.Drive, sviluppato in collaborazione con Nvidia. Il sistema si basa su software di guida assistita e piattaforme di calcolo Nvidia Drive Agx e consente funzioni di assistenza alla guida di livello Sae 2, integrando navigazione e controllo del veicolo in un'unica interfaccia.