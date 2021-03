Mercedes EQA, debutto alla Lanterna di Fuksas per il Suv compatto elettrico della Stella

Debutto a Roma per la Mercedes EQA, il nuovo suv compatto elettrico che si pone come soglia di accesso ad emissioni zero nel mondo della Stella. La presentazione è avvenuta nella spettacolare cornice della Lanterna di Fuksas alla presenza del presidente di Mercedes-Benz Italia, Radek Jelinek, e di del nuovo presidente e amministratore delegato di Mercedes-Benz Roma, Marco Terrusi.

La EQA è basata sulla piattaforma MFA, condivisa anche con il corrispondente modello dotato di motori a combustione interna, la GLA rinnovatasi completamente da poco, e tutti gli altri modelli compatti di Mercedes. La EQA è prodotta a Rastatt e Pechino e la scocca è stata modificata per ospitare nel sottoscocca la batteria agli ioni di litio raffreddata a liquido da 66,5 kWh di capacità, assemblata dalla Mercedes Benz stessa attraverso la consociata Deutsche Accumotive. È lunga 4 metri e 46, ha un’ottima aerodinamica (cx di 0,28) e il bagagliaio ha una capacità che va da 340 a 1.320 litri abbattendo il divanetto 40/20/40.

La prima versione disponibile sarà la EQA 250 a trazione anteriore con motore da 140 kW e 375 Nm che raggiunge 160 km/h (autolimitati) e accelera da 0 a 100 km/h in 8,9 s. L’autonomia è di 426 km (WLTP) con un consumo di 17,7 kWh/100 km. Il caricatore di bordo è da 11 kW in corrente alternata e da 100 kW in corrente continua. In quest’ultimo caso, ci vogliono 30 minuti per passare dal 10% all’80%. Nell’altro 7 ore e mezza utilizzando una colonnina o una wallbox di potenza pari o superiore. Più avanti ci saranno altre versioni con potenze fino a 200 kW e trazione anche integrale e una in grado di avere un’autonomia di oltre 500 km.

La EQA offre tutto il meglio che Mercedes può in tema di sicurezza e connettività, in particolare con il sistema infotelematico MBUX ad intelligenza artificiale e la possibilità di interagire in remoto con la vettura attraverso lo smartphone grazie ai servizi Mercedes Me tra cui ci sono anche quelli di rifornimento per accedere ad una rete composta da 175mila punti di ricarica in tutta Europa. Ben 6 le versioni disponibili con prezzi a partire da 41.139 euro (Iva esclusa) e tutte in grado di accedere all’ecobonus governativo fino a 10.000 euro riservato alle auto elettriche. Per il lancio, previsto per aprile, ci sarà anche la versione Edition 1.

Con l’ingresso della EQA salgono a 3 i modelli completamente elettrici di Mercedes insieme alla EQC e al van EQV, ma nel corso dell’anno sono attesa anche la EQB e la EQS, primo modello basato sulla piattaforma EVA, dedicata esclusivamente ad auto elettriche e che darà vita anche alla EQE e a due suv corrispondenti. Nella strategia c’è anche la piattaforma MMA, dedicata a modelli elettrici di taglia media e compatta, con l’obiettivo di avere 10 modelli a batteria entro il 2025 accanto ai 25 ibridi plug-in il cui numero diminuirà nel 2030 quando le elettriche invece raddoppieranno.