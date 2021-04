Mercedes EQB, lancio al Salone di Shanghai per il nuovo Suv elettrico. Ha 7 posti e 420 km di autonomia

SHANGHAI - Scenografico debutto cinese, in occasione del Salone dell'auto di Shanghai 2021, per Mercedes EQB il primo suv elettrico in grado di ospitare comodamente fino a sette persone e soddisfare le più disparate esigenze di trasporto, distinguendosi non solo nel segmento dei suv compatti ma soprattutto tra i modelli 100% elettrici. Una presentazione che accompagna l'annuncio della Cina di diventare carbon neutral entro il 2060 e che si colloca non solo nell'ambizioso programma di lanci 'elettrici' - EQB è stata mostrata durante la EQ Night che ha preceduto la prima giornata dedicata alla stampa accanto ad EQA, EQE e EQS - che fissa per la Stella a Tre Punte il 2039 come traguardo per una gamma e una produzione senza impatto per la CO2.

Prodotto in territorio cinese dalla Beijing Benz Automotive Co., Ltd (BBAC), una joint venture tra Daimler e il suo partner cinese BAIC Group, il nuovo suv compatto a propulsione completamente elettrica interpreta il 'modern luxury' del brand Mercedes-EQ conferendogli carattere e personalità. "La Cina non è soltanto i mercato di vendita più importante per le nostre autovetture, ma anche il mercato principale a livello mondiale per le auto elettriche - ha affermato Hubertus Troska, membro del board di Daimler AG con responsabilità tutte le attività per la Cina - Siamo molto contenti di presentare l'EQB completamente elettrico per la primissima volta qui in Cina. Con i suoi sette posti EQB va incontro alle esigenze delle famiglie. Oltre ai prodotti giusti, uno dei fattori decisivi della crescita sostenibile in Cina è la nostra impronta determinata dalla produzione locale. Per questo siamo molto soddisfatti di produrre l'EQB completamente elettrico a Pechino".

Mercedes sta portando avanti l'elettrificazione in modo spedito. E questo evento stellato di effetti speciali (il primo in forma fisica, nel pieno rispetto per le norme sul Covid) ma anche di importanti testimonianze del rapporto tra l'azienda e i suoi clienti cinesi sottolinea la grande potenzialità non solo per la Cina ma per tutti i mercati mondiali di EQA, EQB e le berline elettriche per il business EQE ed EQS vengono proposti complessivamente quattro nuovi modelli di Mercedes-EQ. A questa offensiva BEV si aggiunge l'importante famiglia degli ibridi plug-in della Stella a Tre Punte, che ad oggi conta più di 20 versioni e che si rinnova con le varianti elettrificate di Classe C e Classe S. Per il 2021 Mercedes prevede di portare al 13% circa la sua quota di modelli xEV, ossia ibridi plug-in e completamente elettrici. Inoltre i modelli 'mild hybrid' con alternatore-starter e sistema a 48 V dominano l'offerta di vetture disponibili, in particolare di quelle d'alta gamma del Gruppo.

Il nuovo suv elettrico EQB - che è lungo 4.684 millimetri - condivide con EQA l'avanzata tecnologia di propulsione e con il suv compatto GLB la carrozzeria a il passo lungo (2.829 millimetri), l'abitacolo spazioso e versatile, e la terza fila con due sedili singoli aggiuntivi. Nella versione a 5 posti, con 87 millimetri lo spazio libero per le ginocchia nel vano posteriore della cinque posti garantisce grande confort e il bagagliaio è piatto e capiente con un volume di carico compreso tra 495 e 1.710 litri (varia tra 465 e 1.620 litri per il modello a sette posti). In Cina EQB si presenta nel modello top di gamma dotato dell'equipaggiamento completo, nella versione AMG Line e con potenza di 288 Cv. In Europa i clienti potranno da subito scegliere tra diversi modelli, con trazione anteriore o integrale e diversi livelli di potenza, fino a oltre 268 Cv. Le batterie da 66,5 kWh vengono prodotte per l'Europa negli stabilimenti Daimler di Kamenz (Germania) e Jawor (Polonia) e assicurano un'autonomia di 419 km. È prevista anche una versione con autonomia particolarmente elevata.