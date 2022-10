Mercedes EQE Suv, la nuova Stella elettrica: fino a 590 km di autonomia e pompa di calore di serie

PARIGI – Non a Porte Versailles, dove martedì apre al pubblico l'edizione 2022 del MondialParis, ma al Museo Rodin. È lì, a due passi dalla Tour Eiffel, che la casa con la Stella esibisce in anteprima planetaria la nuova stella, ossia la versione Suv della berlina Eqe, che è anche il quarto modello sviluppato sulla nuova piattaforma elettrica di Mercedes e che si potrà guidare con un solo pedale attivando la modalità Eco che non solo decelera, ma ferma anche l'auto. L'obiettivo del costruttore di Stoccarda è quello di cambiare musica, di “suonare” in maniera più sostenibile, di onorare lo spartito ambientale come fissato dall'accordo sul clima di Parigi.

La serata della presentazione – che include anche la declinazione Amg, ad alte prestazioni, del Suv Eqe (ne riferiamo in un altro articolo) – è anche realmente sonora, perché il costruttore che punta sul lusso vuole trasmettere i nuovi brividi garantiti dal più avanzato dei propri sistemi audio, oltre che dell'infotainment, come dimostrano i 141 centimetri complessivi possibili (Mbux Hyperscreen a richiesta) di estensione dei tre schermi che occupano la plancia. Il nuovo veicolo a zero emissioni misura 4,86 metri di lunghezza e ha un passo di 3,03 metri: due misure più corte di circa 90 millimetri rispetto alla berlina. Ciò nonostante, Mercedes ne parla come di una «delle rappresentanti più spaziose della sua categoria», che almeno al momento non è troppo affollata.

L'evento parigino avviene un paio di mesi prima dell'inizio della produzione, previsto per dicembre nella fabbrica d'oltreoceno di Tuscaloosa, nello stato dell'Alabama. Le stesse batterie ad alto voltaggio arrivano dagli Usa: Mercedes rilascerà ai clienti un certificato sulle loro prestazioni, ovvero 10 anni o 250.000 km di percorrenza «con una determinata capacità residua». Grazie anche ad aerodinamica e pompa di calore (di serie), l'autonomia è uno dei fiori all'occhiello del modello, che dovrebbe riuscire a percorrere fino a 590 chilometri con una singola ricarica dell'accumulatore da 90,5 kWh. Per il momento si tratta ancora di una stima relativa al modello “base” (si fa per dire), la 350+ a trazione posteriore da 292 cavalli e 565 Nm di coppia (fino a 750 kg di capacità di traino). Le declinazioni 4Matic da 292 e 408 cavalli hanno 765 e 858 Nm e raggi d'azione fino a un massimo di 558 e 547 km e un carico rimorchiabile ammesso di 1.800 kg.

Oltre all'importante armamentario hi-tech di funzioni di assistenza alla guida, di sistemi che migliorano il comfort e che prefigurano la guida sempre più autonoma, l'Eqe Suv può venire equipaggiato con le sospensioni pneumatiche Airmatic che, tra l'e altre cose, consentono di aumentare fino a 30 millimetri in più l'altezza libera da terra. Altro accessorio di lusso è l'asse posteriore sterzante (fino a 10°). Tra i dispositivi di serie ci sono attention assist, assistenza attiva alla frenata, antisbandamento attivo, pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita e rilevamento automatico del limite di velocità. Anche la Eqe Suv debutta come modello “fluido”, nel senso che dispone della tecnologia per gli aggiornamenti Over the Air (Ota) che potranno anche migliorarne le prestazioni oltre che arricchirne le capacità. Il nuovo modello verrà offerto con cerchi fra i 19 e i 22 pollici e si potrà rifornire di energia presso 850.000 punti a livello globale (350.000 in Europa). Il costruttore promette 220 km di autonomia in un quarto d'ora. Gli ordini verranno aperti entro fine anno, mentre i primi modelli arriveranno entro l'inizio dell'estate.