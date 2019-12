Mercedes GLA, il nuovo crossover sportivo: più corta e più alta. Sarà anche plug-in con 70 km a zero emissioni

STOCCARDA – Da Marte alla terra e ritorno: il nuovo numero uno di Daimler, Ola Kallenius, ha compiuto una “missione” digitale planetaria per presentare la nuova Mercedes Gla, il nuovo crossover sportivo con trazione integrale a richiesta. La macchina sarà disponibile anche in declinazione AMG ed arriverà nella primavera del prossimo anno. In un futuro non troppo lontano entrerà nel listino anche come EQA, cioè a zero emissioni. La vettura è stata rivisitata nelle proporzioni: misura 15 millimetri in meno in lunghezza (4,41 metri) e oltre 10 centimetri in più in altezza (1,61). L'obiettivo è quello di offrire una seduta più alta ed allo stesso tempo continuare ad assicurare “aria in testa”. La capienza del vano bagagli oscilla tra 435 (14 litri in più) e 1.430 litri.

Per aumentare la flessibilità, il divano posteriore è anche scorrevole (a richiesta): fino a 14 centimetri di escursione. Questa soluzione è ripiegabile 40:60, mentre quella di serie (fissa) è frazionabile 40:20:40. I passeggeri che viaggiano dietro dispongono di 120 millimetri di spazio in più per le ginocchia. Si tratta di uno degli “effetti collaterali” del nuovo passo, allungato di 3 centimetri (2,72 metri). Decisamente più “rotonda” rispetto a prima, la nuova Mercedes Gla disegnata da Gorden Wagener è solo in apparenza meno filante: il coefficiente aerodinamico è di 0,28.

Con questo crossover, la casa con la Stella completa la gamma delle compatte, oltre 7 milioni di esemplari commercializzati dal 1997 in poi. All'interno dell'abitacolo viene promesso da Wagener «un lusso mai visto prima nel segmento». Ci sono non solo il più aggiornato sistema di infotainment Mbux (fino a due schermi da 10.25'' di diagonale), ma anche materiali più raffinati. E, garantisce Kallenius, anche dotazioni di sicurezza e funzioni di assistenza ancora più importanti. Tra gli altri ci sono l'allerta sui passaggi pedonali e la predisposizione al lavaggio che solleva il guidatore da ogni compito.

Kallenius ha anticipato una prossima versione plug-in con un'autonomia a zero emissioni fino a 70 chilometri, ma al lancio la Mercedes Gla sarà disponibile solo con due unità benzina, una delle quali è l'Amg 35 4Matic da 2.0 litri (il costruttore parla di 1.9, ma si tratta di 1.991 cc) da 306 CV e 400 Nm di coppia con consumi dichiarati di 7,4 l/100 km ed uno spunto da 0 a 100 orari di 5,1 secondi. L'unità “entry level” sarà quella da 1.3 litri da 163 e 250 Nm di coppia accreditata di quasi 18 chilometri per litro di percorrenza. Il propulsore più potente è abbinato allo Speedshift automatico 8G-Dct griffato Amg, mentre l'altro alla trasmissione 7G-Dct. Il modello verrà prodotto in Europa a Rastatt (Germania) e Hambach (Francia) ed in Cina, a Pechino.