Mercedes GLA: la terza generazione del Suv compatto della Stella cresce, diventa anche elettrico e punta sulla tecnologia

HELSINKI - Mercedes-Benz rinnova uno dei modelli più importanti della propria gamma presentando la terza generazione della GLA. Il Suv si evolve sotto ogni punto di vista: più grande, più spazioso, più tecnologico e, almeno nella fase iniziale del lancio, esclusivamente elettrico. La nuova GLA rappresenta un ulteriore tassello della strategia di elettrificazione della Stella. Basata sulla piattaforma modulare MMA già introdotta dalla nuova CLA, la vettura arriverà sul mercato italiano entro la fine dell'anno con tre varianti a batteria, mentre nei primi mesi del 2027 la gamma sarà completata dalle versioni ibride a 48 Volt.

Dal punto di vista stilistico la nuova GLA cambia carattere. Le proporzioni sono state riviste con una silhouette più bassa di 20 millimetri, un passo allungato di 61 millimetri, arriva ora fino a 2.790 mm, e una carreggiata posteriore più larga di 31 millimetri. La lunghezza raggiunge quota 4,57 metri, ben 14 centimetri in più rispetto alla precedente generazione, conferendo al Suv della Stella una presenza più muscolosa e dinamica senza rinunciare alla praticità nell'utilizzo quotidiano. A sottolineare questa nuova identità contribuiscono le superfici scolpite, i passaruota pronunciati e i cerchi da 18 a 20 pollici posizionati a filo carrozzeria.

Tra gli elementi più distintivi del design spicca la nuova mascherina illuminata riservata alle versioni elettriche. Per la prima volta su un modello compatto Mercedes-Benz debutta il frontale già visto sui modelli di categoria superiore, caratterizzato da ben 608 punti luminosi retroilluminati e 158 micro-LED capaci di creare scenografie luminose animate durante le fasi di apertura e chiusura della vettura. Le future varianti ibride adotteranno invece una calandra con 150 piccole stelle cromate che richiamano il tradizionale family feeling del marchio. Anche i gruppi ottici, con firma luminosa a forma di stella, contribuiscono a rendere immediatamente riconoscibile la nuova GLA.

Mercedes amplia inoltre le possibilità di personalizzazione introducendo quattro linee di allestimento – Style, Progressive, AMG Line e, per la prima volta, AMG Line Plus – oltre alla Night Edition, che propone dettagli estetici specifici come la verniciatura opaca Cosmos Black Magno, elementi nero lucido, cerchi aerodinamici da 20 pollici e finiture dedicate per gli interni.

L'abitacolo è stato completamente riprogettato seguendo una filosofia minimalista, con un ambiente più arioso, tecnologico e funzionale. L'incremento del passo permette di offrire maggiore spazio ai passeggeri, con sette millimetri aggiuntivi per le gambe anteriori e ben 38 millimetri in più per chi siede dietro. Anche l'altezza disponibile sopra la testa aumenta grazie al tetto panoramico di serie. Quest'ultimo può essere equipaggiato con la tecnologia Sky Control, che consente di regolare elettronicamente la trasparenza del vetro e integra 172 stelle luminose capaci di trasformare il tetto in un suggestivo cielo stellato durante la guida notturna.

Il protagonista della plancia è il nuovo MBUX Superscreen, disponibile come optional, che riunisce sotto un'unica superficie in vetro il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, il display centrale da 14 pollici e un ulteriore schermo da 14 pollici dedicato al passeggero anteriore. Il sistema sfrutta il nuovo sistema operativo MB.OS e integra il rinnovato assistente virtuale MBUX basato sull'intelligenza artificiale generativa.

Grazie alla combinazione delle tecnologie ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini, l'assistente è in grado di sostenere conversazioni naturali, comprendere il contesto, ricordare informazioni e offrire risposte sempre più complete, comprese quelle relative alla navigazione sfruttando i dati di Google Maps. L'infrastruttura cloud Mercedes-Benz Intelligent Cloud permette, inoltre, di aggiornare costantemente il software dell'auto, inclusi i sistemi di assistenza alla guida, attraverso aggiornamenti over-the-air.

Anche la praticità cresce sensibilmente. Il bagagliaio raggiunge i 410 litri di capacità, 70 in più rispetto alla precedente generazione, espandibili fino a 1.400 litri abbattendo gli schienali posteriori frazionati 40:20:40. Le versioni elettriche possono inoltre contare su un ulteriore vano anteriore da 107 litri, ideale per riporre i cavi di ricarica o piccoli bagagli.

Al debutto commerciale la gamma sarà composta esclusivamente da tre versioni completamente elettriche, tutte basate sull'architettura a 800 Volt. La GLA 200 Electric dispone di un motore da 165 kW, pari a 224 cv, alimentato da una batteria LFP da 58 kWh. La GLA 250+ Electric sviluppa 200 kW (272 cv), grazie a un accumulatore NMC da 85 kWh che consente di raggiungere fino a 657 chilometri di autonomia, secondo il ciclo WLTP. Al vertice della gamma si colloca la GLA 350 4MATIC Electric con doppio motore, trazione integrale, 260 kW complessivi (354 cv) e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi.

L'architettura elettrica permette ricariche particolarmente rapide. Presso colonnine in corrente continua fino a 320 kW è possibile recuperare circa 270 chilometri di autonomia in dieci minuti, mentre la ricarica in corrente alternata arriva fino a 22 kW. Mercedes offrirà inoltre un convertitore opzionale che consentirà di utilizzare anche infrastrutture di ricarica a 400 Volt.

L'offerta sarà completata nei primi mesi del 2027 dalle varianti ibride a 48 Volt. Il nuovo propulsore turbo benzina quattro cilindri di 1.5 litri sarà abbinato a un motore elettrico da 22 kW integrato nel cambio automatico doppia frizione elettrificato a otto rapporti. Alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh, il sistema permetterà di procedere in modalità completamente elettrica alle basse velocità urbane, di veleggiare con il motore termico spento anche oltre i 100 km/h quando il fabbisogno di potenza lo consente e di recuperare energia in tutte le fasi di marcia, migliorando efficienza e consumi.

Non manca un'evoluzione anche sul fronte della sicurezza e dell'assistenza alla guida. La nuova GLA dispone di una dotazione particolarmente ricca, con telecamere, radar e sensori che alimentano le funzioni MB.Drive, inclusi il cambio automatico di corsia, il parcheggio assistito con visualizzazione tridimensionale dell'ambiente circostante, la funzione di uscita automatica dal parcheggio e il sistema "cofano trasparente", disponibile sulle versioni 4MATIC con modalità TERRAIN, che consente di visualizzare sul display ciò che si trova sotto la vettura durante la guida in fuoristrada.

La nuova Mercedes GLA è già ordinabile in Italia con prezzi che partono da 46.972 euro per la GLA 200 Electric, salgono a 52.706 euro per la GLA 250+ Electric e raggiungono 56.036 euro per la GLA 350 4MATIC Electric. Le consegne sono previste entro anno, mentre per la variante ibrida bisognerà attendere la primavera del 2027.