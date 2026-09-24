Mercedes GLB hybrid e CLA shooting brake hybrid: condividono il cuore ma il carattere è diverso

Mercedes propone l'alternativa ibrida per GLB e CLA Shooting brake realizzate sulla piattaforma MMA, una soluzione che mira a rispondere alle esigenze di quella parte di clientela ancora poco incline alla transizione verso l'elettrico puro, ma alla ricerca di un'auto con un cuore termico, seppur elettrificato, che possa rappresentare l'alternativa all'alimentazione diesel che non è più nella gamma di questi modelli della stella. ANSA Motori le ha provate entrambe in un percorso da Roma a Porto Ercole, con tratti di autostrada, strade extraurbane e cittadine. Nonostante abbiano una lunghezza pressoché speculare, di poco superiore ai 4,7 metri, la GLB e la CLA Shooting Brake hybrid rivelano proporzioni diverse. Infatti, con il baricentro più alto, una maggiore altezza della carrozzeria, precisamente di 218 mm, e una linea solida e imponente, la GLB ha un'aria da C-Suv e strizza l'occhio alla GLS con i suoi gruppi ottici posteriori completamente rinnovati dalla precedente generazione.

Mentre la CLA Shooting Brake è decisamente filante, con il tetto allungato in confronto al modello a 4 porte, e presenta una vista posteriore in stile coupé favorita dall'andamento dei montanti posteriori, dallo spoiler che prolunga il tetto e dal piccolo lunotto posteriore. Così, a bordo la GLB si rivela spaziosa, al punto da poter ospitare anche 7 persone, offre un bagagliaio da 540 litri con 5 posti in uso e, con il tunnel centrale appena accennato, consente al passeggero che siede al centro del divano di poter muovere agevolmente le gambe. Le ampie superfici vetrate e la posizione rialzata, inoltre, consentono al guidatore di dominare la strada e gli permettono di potere avere una buona visuale da ogni prospettiva. La CLA Shooting Brake invece, con il tunnel centrale più alto, è più adatta a quattro persone, pur potendone ospitare cinque per tratti brevi. Inoltre, presenta un vano di carico con 85 litri in meno e con una soglia d'accesso più alta, ma pur sempre capiente con i suoi 455 litri, 50 litri in più della berlina. Guidatore e passeggeri sono avvolti dalle sue forme filanti, con l'ampio tetto panoramico che restituisce luminosità interna.

Il posto guida è più basso di quello della GLB, così gli schermi del sistema d'infotainment MB.OS offrono una prospettiva visuale diversa, ma in entrambi i casi offrono una serie completa di informazioni relative ad ogni voce dell'auto. Il display della strumentazione cambia layout con un tocco dei tasti capacitivi presenti sul volante; quello centrale offre rapide scorciatoie alle voci principali del menu, come quella relativa al climatizzatore, e consente anche di effettuare video riunioni dall'auto mediante la fotocamera situata nella parte alta; il terzo display, per il passeggero, consente a chi siede a fianco del guidatore anche di guardare un film durante il viaggio.

In ogni caso, gli aggiornamenti sono over the air, mentre l'assistente vocale sfrutta ben 2 AI differenti per offrire supporto al conducente. Il powertrain ibrido è lo stesso sia per GLB che per CLA Shooting Brake, con il 1.5 sovralimentato a quattro cilindri offerto in 3 livelli di potenza, rispettivamente, 136, 163 e 190 CV, affiancato da un motore elettrico da 30 CV inglobato nel cambio automatico a doppia frizione ad 8 rapporti. Il propulsore è così compatto da entrare nello spazio che nelle versioni 100% elettriche è riservato al frunk.

Al volante, la GLB Hybrid risulta da subito votata al comfort, complice il maggiore rollio che amplifica i trasferimenti di carico; in compenso la maggiore altezza da terra, oltre ad offrire una migliore visuale della strada e del traffico, consente una maggiore escursione delle sospensioni che digeriscono meglio le asperità più accentuate. La CLA Shooting Brake è più affilata tra le curve, un aspetto che si percepisce già dopo pochi chilometri, l'assetto consente migliori inserimenti e maggior feeling nei tratti misti. La wagon-coupé vira piatta e sicura, ma anche il Suv offre una tenuta di strada rassicurante una volta trovato l'appoggio laterale. La sicurezza attiva è ai massimi livelli per entrambe, offre tutti gli ADAS di ultima generazione e consente una guida autonoma di livello 2++. I prezzi partono da 48.729 euro per la CLA Shooting Brake hybrid e da 49.546 euro per la GLB hybrid.