Mercedes GLC, con il restyling la Stella della categoria ravviva il look e fa il pieno di tecnologia

GINEVRA - L’aggiornamento della gamma Mercedes prevede anche il restyling della GLC, il Suv medio (4,66 metri) proposto finora con trazione integrale e con motorizzazioni benzina e diesel di potenza compresa tra 204 e 258 cv (escluse le super sportive AMG) ma presto disponibile anche con una motorizzazione ibrida e con contenuti hi-tech che esaltano il rapporto uomo-macchina in funzione della sicurezza e del comfort.

E’ talmente corposa la dotazione di novità tecnologiche imbarcata a bordo della nuova GLC, che passano in secondo piano i ritocchi estetici tipici di un restyling, del resto limitati, in questo caso, a un face lift del frontale, con lievi modifiche alla forma dei fari e delle prese d’aria, alle luci posteriori e agli scarichi (ora trapezoidali). Ciò che veramente segna un punto di svolta tra prima e seconda generazione della GLC è, come detto, l’introduzione dell’ibrido, sia pure nella configurazione leggera mild-hybrid, e dei sistemi più avanzati di multimedialità previsti dall’MBUX, acronimo di Mercedes-Benz User Experience che ha aperto una nuova era della connettività e ora si propone con contenuti aggiornati.

La nuova interfaccia prevede che si possa interagire con l’auto sia “dialogando” a voce (a cominciare dall’ormai noto “Hey Mercedes”) sia con comandi gestuali. Tra i “valori aggiunti” si ritrovano anche la navigazione satellitare con realtà aumentata e, soprattutto, una diavoleria mirata al comfort denominata “energing coach”: un assistente personale in grado di configurare l’ambiente interno con abbinamenti di luci, suoni, funzioni massaggianti e di climatizzazione delle sedute. Incredibile ma vero, Mercedes assicura che il dispositivo fornito dagli specialisti della Garmin è in grado di ottimizzare autonomamente il programma in funzione dei livelli di stanchezza e stress rilevati sulla persona!

Alla luce di tutto ciò non dovrebbero stupire più di tanto le innovazioni introdotte sul fronte dei sistemi ADAS (assistenza alla guida) che includono tutti i dispositivi di ultima generazione, compreso il sistema di parcheggio attivo agevolato, in grado di funzionare anche con un rimorchio agganciato e con il supporto di una telecamera a 360 gradi.

La nuova GLC dovrebbe arrivare in Italia entro l’estate con la novità della motorizzazione ibrida: in pratica i noti 2.0 litri benzina da 197 e 259 cv finora utilizzati sulle GLC 200 e 300 4MATIC vengono dotati di una rete di bordo da 48 Volt e alternatore-starter con trasmissione a cinghia, per riprodurre così il classico schema mild-hybrid, in grado di recuperare energia fino a 10 kW e di sviluppare una spinta supplementare fino a 150 Nm, pur contenendo consumi ed emissioni. Resteranno comunque in listino le versioni diesel 2.2 litri da 163 cv (200 d 4MATIC), 194 cv (220 d 4MATIC) e 245 cv (300 d 4MATIC), tutte abbinate al cambio automatico 9G-Tronic. A beneficio del comportamento dinamico, sul model year 2019 della GLC debutterà inoltre il sistema Dynamic Body Control, in grado di regolare continuamente le risposte degli ammortizzatori.