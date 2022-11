Mercedes Glc, un salotto comodo quando viaggia in città o in autostrada. Un leopardo agile e sicuro in off road

MILANO - Un salotto comodo e ovattato quando viaggia in città o in autostrada; un leopardo agile e sicuro quando affondi il piede sulla pista sterrata; un trattore quando devi curare tra gli alberi nei boschi o ti trovi di fronte a guadi e discese che mettono i brividi. Mercedes Glc, l’auto veramente totale. Consente tutto, può fare di tutto. Le ruote posteriori sterzanti, unite a motori aggressivi e potenti, hanno dimostrato che con questa auto si può viaggiare in totale comodità ma anche di andare con semplicità su percorsi impegnativi. Ed è proprio qui la grande innovazione della nuova Glc. Tra i punti di forza, infatti, ci sono proprio i comandi semplificati su percorsi difficili. La tecnologia di MBux su quest’auto rende tutto intuitivo e facile da attivare. Un aiuto che risulta straordinariamente efficace e semplice proprio nella guida off-road. Innanzitutto la schermata off-road, molto semplificata, che è capace anche di rendere trasparente alla telecamera il cofano motore. Una innovazione straordinaria: sullo schermo compare il fondo stradale dal punto di attacco sul terreno delle due ruote anteriori in modo da avanzare in sicurezza anche sulla sommità dei dossi o alla fine delle discese quando dal posto di guida non c’è più visibilità sul percorso.

La differenza la fa anche un sistema di sospensioni selettive che si attiva automaticamente quando si passa dalla guida dinamica o sportiva a quella off-road. E che dire dell’aiuto dalle ruote posteriori quando l’angolo di sterzata è ridottissimo: i dati forniti da Mercedes e verificati durante la prova su strada sul circuito Maggiora off-road nei boschi che sovrastano Borgomanero. L’angolo sull’asse posteriore arriva a 4,5 gradi ed è capace di ridurre il diametro di svolta di ben 90 centimetri. Insomma la nuova Glc ruota su se stessa in 10,9 metri. Mercedes Glc debutta sul mercato italiano in sei versioni con pacchetti che comprendono ogni esigenza e si adattano perfettamente alla tipologia di cliente: Advanced; Amg Advanced; Advanced Plus; Amg Advanced Plus; Amg Premium e Amg Premium Plus. I motori, per ora, sono a benzina o diesel. I quattro e sei cilindri, sono combinati con un motore elettrico. Sono realizzati con la tecnologia mild hybrid con alternatore-starter integrato (ISG) di seconda generazione. Altre tre motorizzazioni, in arrivo, sono di tipo ibrido plug-in con potenza complessiva massima di 280 kW (381cavalli) e coppia complessiva massima di 750 Nm. Tutti gli ibridi plug-in hanno un’autonomia elettrica annunciata di oltre 100 chilometri.

Insomma Mercedes per la nuova Glc ha voluto il meglio di tutto anche per premiare i 2,6 milioni di automobilisti che in tutto il mondo l’hanno scelta. Sentite cosa dice Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Mercedes-Benz Group AG, responsabile della Divisione Vendite: “Con Nuova GLC portiamo nel futuro una storia di successo: dalla sua introduzione, 2,6 milioni di clienti in tutto il mondo hanno scelto un modello di questa fortunata serie di Suv. In qualità di modello Mercedes-Benz più venduto degli ultimi due anni, Glc rappresenta una delle vetture più importanti della nostra gamma di prodotti. Sono convinta che, con la sua combinazione di guida sportiva, design moderno e funzioni come la plancia off-road e la nostra Realtà Aumentata MBux per la navigazione, la nuova Glc saprà entusiasmare tanto gli amanti dell’avventura quanto le famiglie”. La tecnologia e cura Mercedes dei particolari, naturalmente, costa. I prezzi partono da 61.345 euro per la versione base, la Glc 200 4Matic Mild Hybrid Advanced.